Hôm nay (23/4), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Bitcoin tiếp tục lao dốc, về mức dưới 50.000 USD, đẩy vốn hóa về dưới 1.000 tỷ USD, kéo theo giá nhiều đồng tiền ảo khác cũng giảm sâu.

Giá đồng tiền ảo Bitcoin trên CoinDesk vào lúc 9h30' hôm nay (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 49.577,18 USD, giảm 8,19% so với ngày hôm qua.



Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy, đà giảm của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã đưa giá trị vốn hóa của thị trường Bitcoin về mốc 926 tỷ USD, lượng giao dịch Bitcoin trong 24 giờ qua đạt 77,19 tỷ USD.



Sau khi tăng phi mã và lập kỷ lục ở mức gần 64.600 USD vào ngày 14/4, giá Bitcoin và nhiều loại tiền mã hóa khác đã trượt dốc không phanh sau thương vụ IPO của Coinbase - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Mỹ.

Giá Bitcoin về mốc dưới 50.000 USD

Theo Coin Telegraph, đợt lao dốc mạnh mẽ của Bitcoin thời gian gần đây có liên quan đến việc vùng Tân Cương của Trung Quốc - nơi được coi là “trang trại đào coin” hàng đầu thế giới - bị mất điện. Sự cố này khiến đồng tiền Bitcoin bị bán tháo.



Một nguyên nhân nữa khiến giá Bitcoin giảm mạnh là do có nguồn tin cho rằng nhiều tổ chức tài chính sẽ gặp rắc rối vì liên quan đến các giao dịch rửa tiền bằng tiền mã hóa.



Mới đây, có thông tin cho rằng, Bộ Tài chính Mỹ sẽ sớm tiến hành trấn áp hoạt động rửa tiền được thực hiện thông qua các tài sản kỹ thuật số. Ngoài ra, việc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ cấm sử dụng tiền điện tử như một hình thức thanh toán cũng tác động tiêu cực đến thị trường tiền ảo.



Nhiều nước khác cũng đang triển khai các biện pháp siết chặt hoạt động giao dịch tiền kỹ thuật số. Reuters dẫn nguồn tin từ quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết chính phủ nước này dự kiến đề xuất luật cấm tiền ảo và xử phạt bất kỳ ai giao dịch hoặc nắm giữ các tài sản đó.



Giá Bitcoin lao dốc đã kéo theo sự “sụp đổ” của nhiều đồng tiền ảo khác. Ghi nhận vào lúc 10h13' hôm nay (23/4), đồng tiền số lớn thứ hai là Ethereum giảm 6,54% so với ngày hôm qua, về mức 2.246 USD; Bitcoin Cash giảm 15,12%, có giá 767,62 USD; Cardano giảm 13,78%, về mức 1,05 USD; Litecoin giảm 10,26%, về mức giá 235,58 USD; Stellar giảm 15,6%, xuống mức giá 0,410 USD...



Giá hàng loạt đồng tiền ảo rơi tự do đã đẩy tổng vốn hóa thị trường vào đầu giờ sáng nay về mức 1.920 tỷ USD, giảm 4,28% so với ngày hôm qua.



Anh Tuấn