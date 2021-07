Thông qua mạng Internet, đối tượng thu thập thông tin của các chủ cơ sở kinh doanh thẻ Game, sau đó lấy số điện thoại liên hệ trực tiếp rồi hướng dẫn các bị hại tương tác qua tài khoản Zalo.

Bằng thủ đoạn gọi điện hỏi mua thẻ nạp tài khoản game, sau đó giả mạo tin nhắn thông báo biến động số dư của tài khoản ngân hàng gửi cho các bị hại rồi chiếm đoạt tài sản, đối tượng Nguyễn Công Đức (SN 1990), trú tại phố Bằng Nguộn, xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã lừa đảo được khoảng 4000 người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau và thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng. Vụ việc vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đấu tranh làm rõ.



Trước đó, ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Ngọc Tỉnh (SN 1980), trú tại tổ dân phố mới, thị trấn Cao Thượng, Tân Yên về việc anh bị một đối tượng sử dụng điện thoại di động và tài khoản Zalo với tên “Cậu út” gửi tin nhắn giả mạo thông báo biến động số dư của tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 38 thẻ nạp tiền tài khoản Game với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 19 triệu đồng.

Hai ngày sau, anh Nguyễn Văn Quang (SN 1987), trú tại tổ dân phố Đồi Đỏ, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên cũng đến Cơ quan CSĐT Công an huyện trình báo về việc bị một số điện thoại và tài khoản tương tự như trên lừa đảo chiếm đoạt số tiền thẻ Game với trị giá 4 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên xác định đối tượng Nguyễn Công Đức (SN 1990) trú tại phố Bằng Nguộn, xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) là thủ phạm gây ra các vụ lừa đảo trên.

Qúa trình đấu tranh, đối tượng khai nhận: thông qua mạng Internet, đối tượng thu thập thông tin của các chủ cơ sở kinh doanh thẻ Game, sau đó lấy số điện thoại liên hệ trực tiếp rồi hướng dẫn các bị hại tương tác qua tài khoản Zalo.

Sau khi 2 bên kết nối với nhau trên Zalo, đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại cung cấp tài khoản ngân hàng, rồi tự soạn thảo tin nhắn giả mạo thông báo biến động số dư của ngân hàng gửi cho bị hại rồi chiếm đoạt tiền. Để tránh bị phát hiện, đối tượng vừa gọi điện, vừa nhắn tin liên tục khiến bị hại phân tâm, không chú ý đến tài khoản và “rơi vào bẫy”.

Mở rộng điều tra, Công an xác định, từ tháng 4/2021 đến khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Công Đức đã thực hiện gần 6.300 cuộc gọi điện thoại để lừa đảo, trong đó có khoảng 4000 người ở các tỉnh thành khác nhau trên cả nước đã rơi vào “bẫy” do Đức “giăng” ra. Đến nay, đối tượng đã “lừa đảo chiếm đoạt” số tiền lên tới 1,4 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đây cũng là bài học cho mọi người, cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ tin nhắn và tài khoản ngân hàng trước khi thực hiện giao dịch, tránh mắc bẫy lừa đảo của các đối tượng.

