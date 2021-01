Trên thị trường tự do, giá USD sụt giảm mạnh sau khi có 1 tuần tăng đột biến.

Tỷ giá trên thị trường tự do đã giảm mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện tỷ giá USD "chợ đen" giao dịch ở mức 23.520 - 23.560 đồng (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở chiều mua và 30 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, khảo sát thị trường ngoại tệ tại các ngân hàng lớn ngày 28/1 cho thấy, giá USD mua vào thấp nhất đang ở mức 22.918 VND/USD, giá mua cao nhất đang ở mức 22.990 VND/USD. Ở chiều bán ra, giá bán thấp nhất ở mức 23.150 VND/USD, giá bán cao nhất đang ở mức 23.174 VND/USD.

Giá USD trên thị trường tự do sụt giảm mạnh. (Ảnh minh họa: NLĐ)

Tại Vietcombank, giá USD được ngân hàng niêm yết giao dịch ở mức 22.970 VND (mua vào) - 23.150 VND (bán ra); VietinBank niêm yết giá USD ở mức 22.965 VND - 23.165 VND; ACB niêm yết giá USD ở mức 22.990 VND - 23.150 VND...

So với chốt phiên hôm qua (27/1), giá USD đang được một số ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ còn một số ngân hàng giữ nguyên. Chốt phiên 27/1, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 22.985 VND/USD và 23.165 VND/USD; giá USD tại VietinBank ở mức 22.965 VND/USD và 23.165 đồng/USD; ACB niêm yết giá USD ở mức 22.990 VND/USD và 23.150 VND/USD.

Trong phiên giao dịch sáng nay 28/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 23.147 VND/USD, tăng thêm 3 VND so với phiên sáng qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.125 VND và bán ra ở mức 23.791 VND.

Sáng qua, khi tỷ giá trung tâm liên tục đảo chiều (quay đầu tăng nhẹ sau phiên giảm), giá mua - bán đồng bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng tiếp tục đi ngang so với cuối phiên trước.

Từ đầu tháng 1 đến nay, giá bán USD đã tăng vọt từ mức 23.360 VND lên 23.655 VND, thậm chí là 23.700 VND (ngày 25/1); trong khi đó, giá mua vào của các điểm thu đổi ngoại tệ cũng tăng theo giá bán và luôn tạo khoảng cách chênh lệch giá mua thấp hơn giá bán trên dưới 100 VND/USD.

Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, việc chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới bị kéo giãn (có thời điểm lên tới 5 triệu đồng/lượng) đã kích thích nhu cầu USD tự do và khiến tỷ giá tự do USD/VND tuần trước tăng thêm tới 150 VND ở chiều mua vào và 145 VND chiều bán ra.

So vớ cuối năm 2020, giá USD tự do đã tăng tới hơn 1,5% và đà tăng còn tiếp tục kéo dài sang phiên giao dịch đầu tuần này. Cụ thể, tỷ giá thị trường tự do tăng mạnh 100 VND ở chiều mua vào và 110 VND ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 23.510 - 23.655 VND/USD.

(Theo VTV)