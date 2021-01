Dù giá USD tại các ngân hàng thương mại không có nhiều biến động, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do vừa có một tuần tăng mạnh.

Trong tuần từ 18/1 - 22/1, tỷ giá trung tâm tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng - giảm qua các phiên trong tuần. Chốt phiên cuối tuần 22/1, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.137 VND/USD, chỉ tăng 1 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. Tỷ giá mua kỳ hạn 6 tháng được niêm yết ở mức 23.125 VND/USD. Tỷ giá bán được NHNN niêm yết ở mức thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá, chốt tuần ở mức 23.781 VND/USD.

Ảnh minh họa.

Tỷ giá liên ngân hàng vẫn ít biến động trong tuần qua. Chốt phiên 22/1, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 23.074 VND/USD, tăng nhẹ 5 đồng so với phiên 15/01.



Tỷ giá trên thị trường tự do tăng ở hầu hết các phiên, đặc biệt tăng mạnh phiên đầu tuần qua. Chốt tuần 22/1, tỷ giá tự do tăng mạnh 140 đồng ở chiều mua vào và 150 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước đó, giao dịch tại 23.500 – 23.540 VND/USD.



Sang sáng nay (25/1), tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.147 VND/USD, tăng 10 đồng so với phiên liền trước.



Với biên độ +/-3% đang áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.841 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.453 VND/USD.



Tỷ giá bán đang ở mức 23.791 đồng, tăng 10 đồng so với phiên liên trước, trong khi tỷ giá mua kỳ hạn 6 tháng vẫn được niêm yết ở mức 23.125 VND/USD.



Trong khi đó, giá USD trên bảng điện tử của các ngân hàng sáng nay không có nhiều biến động so với cuối tuần trước.



Cụ thể, Vietcombank không điều chỉnh tỷ giá, hiện vẫn đang niêm yết USD ở mức 22.985 - 23.165 VND/USD.



Tương tự, tỷ giá tại VietinBank vẫn đang ở mức 22.972 - 23.172 VND/USD và tại BIDV là 22.975 - 23.175 VND/USD.

Eximbank và ACB không điều chỉnh tỷ giá vẫn đang niêm yết USD ở mức lần lượt 22.990 - 23.160 VND/USD và 22.990 - 23.150 VND/USD.



Sacombank đang niêm yết giá USD ở mức 22.980 - 23.152 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua vào so với cuối tuần trước.

Tỷ giá tại Techcombank vẫn đang là 22.958 - 23.163 VND/USD. Tương tự, tỷ giá kỳ hạn USD tại ngân hàng cũng không có nhiều biến động.

Trong đó, tỷ giá kỳ hạn USD 3 ngày đang được niêm yết ở mức 22.958 - 23.170 VND/USD, tại kỳ hạn 30 ngày, giá USD đang ở mức 22.963 - 23.234 VND/USD, tại kỳ hạn 90 ngày, tỷ giá là 22.972 - 23.377 VND/USD và tại kỳ hạn 360 ngày, giá USD ở mức 23.015 - 24.032 VND/USD.

(Theo Bizlive)