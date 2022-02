Sau khi vọt lên sát ngưỡng 63,5 triệu đồng/lượng vào chiều hôm qua, đến trưa nay (8/2), giá vàng miếng bất ngờ giảm hơn 1 triệu đồng/lượng.

Ngay phiên đầu tiên mở cửa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá vàng trong nước tăng dữ dội. Giá vàng miếng SJC đã vọt lên sát ngưỡng 63,5 triệu đồng/lượng vào hôm qua, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/2, giá vàng 9999 được Công ty Vàng bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC giao dịch mua vào - bán ra tại Hà Nội là 62,80 triệu đồng/lượng - 63,47 triệu đồng/lượng, còn tại TP.HCM là 62,80 triệu đồng/lượng - 63,48 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC đã tăng gần 1 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng nửa ngày giao dịch.

Tuy nhiên, sau khi lập đỉnh mới, giá vàng 9999 vào buổi sáng nay đã quay đầu giảm. Tới trưa và chiều nay (8/2), giá vàng 9999 đã giảm mạnh, có thời điểm “bốc hơi” tới 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng bất ngờ giảm mạnh.

Cụ thể, mở cửa thị trường ngày 8/2, giá vàng 9999 của SJC tại TP.HCM giảm 30 nghìn đồng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Còn giá vàng 9999 của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tại Hà Nội giảm 100 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 150 nghìn đồng ở chiều bán ra, tại TP.HCM giảm 150 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Tới 9h20' ngày 8/2, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 62,75 - 63,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng/chiều so với kết thúc phiên giao dịch ngày 7/2. Chênh lệch chiều mua và bán lên tới 670.000 đồng/lượng.

Lúc 12h ngày 8/2, các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 61,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 62,57 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng mỗi chiều so với kết thúc phiên 7/2. Giá vàng miếng SJC tại TP.HCM ở chiều mua vào tương đương Hà Nội nhưng chiều bán ra là 62,55 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 13h45' ngày 8/2, giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội được niêm yết ở mức 61,8 - 62,52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 950.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên buổi sáng nay. Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 61,67 - 62,33 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1.060.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1.120.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên buổi sáng nay. Còn giá vàng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết ở mức 61,85 - 62,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 850.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 950.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên buổi sáng.

Tới 16h15' ngày 8/2, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 61,85 triệu đồng/lượng 62,57 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 61,85 triệu đồng/lượng 62,55 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 61,85 triệu đồng/lượng 62,55 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 61,85 triệu đồng/lượng 62,55 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 16h15' ngày 8/2

Như vậy, giá vàng 9999 của SJC hiện đã giảm 950 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 900 nghìn đồng ở chiều bán ra so với buổi sáng. Còn giá vàng 9999 của Doji hiện đã giảm 750.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Diễn biến giá vàng thế giới

Giá vàng trong nước giảm mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng có xu hướng giảm.

Tính tới 15h46' hôm nay (8/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.820,1 USD/ounce, giảm 2 USD/ounce so với buổi sáng. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.819,1 USD/ounce, giản 3,4 USD/ounce so với buổi sáng.

Anh Tuấn