Giá vàng trong nước hôm nay (15/2) biến động rất mạnh khi đầu giờ sáng tăng mạnh thì chiều nay lại quay đầu giảm nhanh, mất mốc 63 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới trong chiều nay cũng lao đầu giảm mạnh.

Tiếp đà tăng trong mấy phiên gần đây, đầu giờ sáng nay (15/2), giá vàng bất ngờ tăng mạnh, vượt xa mốc 63 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, lúc 8h30' ngày 15/2, vàng 9999 được Công ty Vàng bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý (Doji) giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 62,50 triệu đồng/lượng 63,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 62,50 triệu đồng/lượng 63,20 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 62,40 triệu đồng/lượng 63,10 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 62,40 triệu đồng/lượng 63,10 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h30' ngày 15/2

Như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, giá vàng 9999 của SJC tại Hà Nội đã tăng 250 nghìn đồng ở chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Còn giá vàng 9999 của Doji tại Hà Nội tăng 350 nghìn đồng ở chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Song đà tăng của giá vàng 9999 không duy trì được lâu. Tới đầu giờ chiều nay (15/2), giá vàng 9999 bỗng quay đầu giảm mạnh.

Vào lúc 14h30' ngày 15/2, giá vàng 9999 của SJC tại Hà Nội và TP.HCM giảm 150 nghìn đồng cả ở chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng. Trong khi đó, giá vàng 9999 của Doji giảm 100 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 150 nghìn đồng ở chiều bán ra so với buổi sáng.

Đến cuối giờ chiều nay (15/2), giá vàng 9999 tiếp tục giảm mạnh, mất mốc 63 triệu đồng/lượng. Tới 17h50' hôm nay (15/2), vàng 9999 được Công ty Vàng bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý (Doji) giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 62,25 triệu đồng/lượng 62,97 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 62,25 triệu đồng/lượng 62,95 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 61,80 triệu đồng/lượng 62,50 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 61,80 triệu đồng/lượng 62,50 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h50' ngày 15/2

So với đầu giờ sáng nay, giá vàng 9999 của SJC giảm 250 nghìn đồng cả ở chiều mua vào và bán ra. Còn giá vàng 9999 của Doji đã giảm 600 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 500 nghìn đồng ở chiều bán ra so với buổi sáng.

So với mức đỉnh gần 63,5 triệu đồng/lượng được thiếp lập vào chiều 7/2, giá vàng miếng SJC hiện đã "bốc hơi" tới nửa triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng giảm mạnh. Sau khi tăng lên mốc 1.878,88 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 11/6/2021, giá vàng thế giới trong chiều nay đã lao đầu giảm mạnh.

Diễn biến giá vàng thế giới

Tính tới 18h04' hôm nay (15/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.854,3 USD/ounce, giảm 16,7 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York cũng ở mức 1.856.1 USD/ounce, giảm 17,3 USD/ounce so với buổi sáng.

Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đã được thu hẹp. Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11 triệu đồng/lượng.

Anh Tuấn