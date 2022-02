Giá vàng trong nước hôm nay biến động mạnh khi từ sáng đến đầu giờ chiều giá vàng 9999 tăng một mạch lên 63,92 triệu đồng/lượng, mức cao kỷ lục thì cuối giờ chiều giảm về 63,62 triệu đồng/lượng. Giá vàng quốc tế cũng tăng, giảm rất mạnh.

Giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước hôm nay (22/2) tăng giảm không ngừng theo diễn biến của giá vàng thế giới. Vào đầu giờ sáng nay, do giá vàng thế giới tăng cao nên giá vàng trong nước cũng tăng mạnh.

Mở cửa thị trường hôm nay, giá vàng 9999 của SJC tăng 200 nghìn đồng ở chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 8h30' hôm nay, vàng 9999 được Công ty Vàng bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý (Doji) giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 63 triệu đồng/lượng 63,62 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 63 triệu đồng/lượng 63,60 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 62,65 triệu đồng/lượng 63,35 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 62,60 triệu đồng/lượng 63,40 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h30' ngày 22/2

Đến trưa và đầu giờ chiều nay, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, vượt đỉnh cũ 63,5 triệu đồng/lượng được thiết lập vào ngày 8/2.

Cụ thể, tới 11h20' ngày 22/2, giá vàng 9999 của SJC tại Hà Nội được giao dịch ở mức 63,20 triệu đồng/lượng (mua vào) - 63,82 triệu đồng/lượng (bán ra); tại TP.HCM ở mức 63,20 triệu đồng/lượng - 63,80 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng 9999 của Doji tại Hà Nội là 63,05 triệu đồng/lượng - 63,65 triệu đồng/lượng; tại TP.HCM là 62,90 triệu đồng/lượng - 63,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đến 14h30' ngày 22/2, giá vàng 9999 của SJC tại Hà Nội được giao dịch ở mốc 63,30 triệu đồng/lượng (mua vào) - 63,92 triệu đồng/lượng (bán ra); tại TP.HCM ở mức 63,30 triệu đồng/lượng - 63,90 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng 9999 của Doji tại Hà Nội là 63 triệu đồng/lượng - 63,70 triệu đồng/lượng; tại TP.HCM là 62,90 triệu đồng/lượng - 63,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, giá vàng 9999 hôm nay đã đạt mức cao kỷ lục, 63,92 triệu đồng/lượng. So với kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng 9999 của SJC vào đầu giờ chiều nay đã tăng đúng nửa triệu đồng/lượng.

Song đà tăng của giá vàng 9999 không duy trì được lâu. Tới cuối giờ chiều nay (22/2), giá vàng 9999 bỗng quay đầu giảm mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/2, giá vàng 9999 được SJC và Doji giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 63 triệu đồng/lượng 63,62 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 63 triệu đồng/lượng 63,60 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 62,95 triệu đồng/lượng 63,65 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 62,75 triệu đồng/lượng 63,65 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 16h50' ngày 22/2

Như vậy, sau khi tăng một mạnh rồi lại quay đầu giảm, giá vàng 9999 của SJC tại Hà Nội và TP.HCM vào cuối giờ chiều nay đã về bằng mức giá so với buổi sáng nhưng vẫn cao hơn kết thúc phiên giao dịch hôm qua 200 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng 9999 của Doji vào cuối giờ chiều nay tăng 300 nghìn đồng so với buổi sáng và tăng 500 nghìn đồng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng quốc tế

Giá vàng quốc tế hôm nay biến động khó lường theo diễn biến tình hình địa chính trị thế giới. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang khiến giá vàng tăng cao, dễ dàng vượt mốc 1.900 USD.

Giá vàng thế giới qua đêm đã đạt mức 1.910,8 USD/ ounce, mức cao nhất trong 8 tháng qua.

Tới 8h30' sáng nay (22/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.909,6 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.911,2 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới

Tuy nhiên, tới đầu giờ chiều nay, giá vàng thế giới lại quay đầu giảm sau khi thị trường tiếp nhận thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý sẽ có một cuộc gặp thượng đỉnh để tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine.

Cụ thể, đến 18h30' hôm nay (ngày 22/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.894,9 USD/ounce, giảm 14,7 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York cũng ở mức 1.896 USD/ounce, giảm 15,2 USD/ounce so với buổi sáng.

Dự báo giá vàng

Theo các nhà phân tích, căng thẳng địa chính trị leo thang trong thời gian qua đã làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng. Kim loại quý này được dự báo vẫn là một công cụ bảo toàn tài sản cho giới đầu tư.

Giá vàng tăng nhanh còn do nhu cầu tiêu thụ vàng tại Trung Quốc tăng mạnh, thêm khoảng 13% vào mùa nghỉ lễ Tết vừa qua. Vàng tăng mạnh cũng còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng vọt. Ngoài ra, giá vàng cao còn do lạm phát tăng.

Giá vàng thế giới hiện biến động trong vùng từ 1.895-1.910 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 6. Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng có thể còn tăng cao hơn nữa.

Đa số các nhà phân tích nhận định rằng nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng thì giá vàng có khả năng giữ mức tăng hơn 1.900 USD. Còn nếu căng thẳng bắt đầu hạ nhiệt, giá vàng có thể sẽ không dễ dàng giữ được mức tăng như trước.

Ngoài yếu tố địa chính trị, một số chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ sớm đạt mục tiêu 1.917 USD/ounce nếu lạm phát tiếp tục tăng cao.

Anh Tuấn