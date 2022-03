Sau khi lên mức đỉnh 74,3 triệu đồng/lượng vào sáng qua (8/3), chiều nay, giá vàng 9999 quay về mốc 69 triệu đồng/lượng, giảm gần 3 triệu đồng so với buổi sáng nay, khiến người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng chỉ sau nửa ngày.

Giá vàng trong nước vào hôm nay (9/3) biến động rất mạnh. Sau khi giảm mạnh về ngưỡng 69 - 71,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào cuối ngày hôm qua, giá vàng 9999 của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji đã leo lên mốc 70,50 - 72,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) vào đầu giờ sáng nay. Còn giá vàng 9999 của SJC cũng tăng lên mức giá 71 - 72,82 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) vào đầu giờ sáng nay.

Tuy nhiên, đến trưa nay (9/3), giá vàng 9999 của SJC lại giảm xuống mốc 69,50-71,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); giá vàng 9999 của Doji cũng lao dốc mạnh xuống mức 69 - 71 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Chiều nay, giá vàng 9999 tiếp tục lao dốc mạnh. Vào lúc 15h35' hôm nay (9/3), giá vàng 9999 của Doji đã mất mốc 70 triệu đồng lượng.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,3 triệu đồng/lượng 70,1 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,3 triệu đồng/lượng 70,12 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 67,80 triệu đồng/lượng 69,90 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68 triệu đồng/lượng 70 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h35' ngày 9/3

Như vậy, so với đầu giờ sáng, giá vàng 9999 của Doji vào chiều nay đã giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,6 triệu đồng ở chiều bán so với buổi sáng. Trong khi đó, giá vàng 9999 của SJC vào chiều nay đã giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,72 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với buổi sáng.

Chênh lệch giữa giá vàng mua vào và bán ra hiện nay tới 2 triệu đồng. Mức chênh này cao gấp đôi so với những ngày giao dịch bình thường.

Nếu mua vàng vào sáng nay (9/3), thì tới chiều nay, người mua vàng 9999 của SJC đã lỗ tới hơn 5 triệu đồng/lượng và người mua vàng 9999 của Doji thì lỗ 4,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới

Giá vàng trong nước vào chiều nay giảm mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới đã hạ nhiệt. Sau khi lên đỉnh lịch sử 2.074 USD/ounce vào đêm qua (8/3 giờ Việt Nam), đến sáng nay, giá vàng đã quay đầu đi xuống. Đến 16h13' hôm nay (9/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 2033 USD/ounce.

