Giá vàng lên cao mức 3 tuần trở lại đây khi quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng trở lại. Trong khi đó, kinh tế thế giới còn chờ khoảng thời gian dài để hồi phục.

Mở cửa ngày hôm qua 15/5, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 48,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,55 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 48,32 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,71 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên đêm qua tại Mỹ tăng 15,1 USD lên 1.730,7 USD/ounce. Sang phiên châu Á, giá vàng tăng nhẹ lên 1.731 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 trên sàn Comex New York tăng 1,4 USD lên 1.742,3 USD/ounce.

Theo Fox News, tổng thống Trump tuyên bố không muốn nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho thấy mối quan hệ của ông với Bắc Kinh đang xấu đi nhanh chóng vì COVID-19. Tổng thống Mỹ khẳng định nếu bây giờ cắt đứt quan hệ với Trung Quốc, Mỹ có thể "tiết kiệm được 500 tỉ USD".

Theo Reuters, quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington đã xấu đi nhanh chóng trong những tháng gần đây, khi ông Trump và nhiều quan chức cấp cao khác của Mỹ chỉ trích cách xử lý dịch COVID-19 của Trung Quốc và đe dọa nhiều biện pháp trừng phạt khác nhau.

Mọi chuyện sẽ ngày một căng thẳng hơn trước cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11/2020: Tổng thống Trump đang đổ lỗi cho Trung Quốc ngày một nhiều bởi những rối loạn liên quan đến Covid-19, đại dịch đã làm giảm khả năng tái đắc cử Tổng thống Mỹ của ông. Người Mỹ đang quan tâm nhiều hơn đến ông Joe Biden.

Trong khi đó, chính quyền Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra nhiều biện pháp bất lợi cho phía Mỹ bởi xuất khẩu Trung Quốc đang chậm lại, thất nghiệp tăng cao khiến cho kinh tế Trung Quốc suy giảm mạnh nhất nhiều thập kỷ.

Bộ tài chính Mỹ cho biết, chi ngân sách của tháng 4 tăng lên mức kỷ lục 979,71 tỷ USD, do Chính phủ thực hiện chương trình hỗ trợ lớn chưa từng có tiền lệ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Để dễ so sánh, trong năm ngoái trung bình chi ngân sách mỗi tháng chỉ vào khoảng 384 tỷ USD.

Nguồn thu của tháng 4 giảm xuống còn 241,86 tỷ USD, giảm 55% so với tháng 4/2019. Do đó tháng 4 ngân sách Mỹ bị thâm hụt 737,85 tỷ USD.

Bộ Tài chính Mỹ ước tính những biện pháp được tung ra để đối phó với dịch bệnh khiến nguồn thu thuế giảm gần 300 tỷ USD và con số phải chi tăng gần 600 tỷ USD trong tháng 4. Tuy nhiên số thuế chưa thu được chỉ được hoãn lại chứ không phải miễn, do đó sẽ được bù đắp trong những tháng tới.

Do xu hướng các nhà đầu tư thường lựa chọn các kênh đầu tư an toàn nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế và nguy cơ các tài sản rủi ro cũng như tiền tệ mất giá, một số người đã dự đoán về một đợt tăng giá ấn tượng của vàng, gợi nhớ đến mức cao kỷ lục 2.000 USD/ounce năm 2011.

Giá vàng đang dao động trong khoảng 1.700 USD/ounce. Ngân hàng Mỹ Merrill Lynch thậm chí còn dự báo giá vàng có thể chạm mốc 3.000 USD/ounce vào cuối năm 2021.

Đông Sơn