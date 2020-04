Giá vàng hôm nay 2/4 trên thị trường thế giới chùng lại trong bối cảnh chứng khoán Mỹ tiếp tục chịu áp lực giảm rất lớn. Giới đầu tư lo ngại về thị trường lao động nước Mỹ và ưu tiên giữ tiền mặt khi dịch Covid-19 lan rộng.

Đêm 1/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.585 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 năm 2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.599 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao hơn 23,5% (302 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 43,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 4 triệu đồng so với vàng trong nước.

Trong ngày đầu tiên của tháng 4, thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh. Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm sau khi các nước chứng kiến những thiệt hại nặng nề trong quý đầu năm do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Nhiều đánh giá cho rằng, dịch Covid-19 đang gây bất ổn đến triển vọng kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay và chưa biết bao giờ sẽ hồi phục, khi mà dịch bệnh chưa được khống chế.

Dù vậy, nền kinh tế Trung Quốc đang phát đi những tín hiệu tích cực, đã trở lại hoạt động sau một thời gian dài đình trệ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc tăng lên 52 điểm trong tháng 3/2020 (so với mức 35,7 điểm của tháng 2/2020) là một tín hiệu đáng mừng cho kinh tế thế giới.

Chứng khoán Mỹ cũng giảm mạnh trong phiên đầu tháng sau khi đã tụt giảm 20-23% trong quý 1, mức giảm tồi tệ nhất trong 12 năm qua.

Vàng chững lại trong bối cảnh giá dầu tiếp tục đi xuống cho dù Mỹ đang nỗ lực để vực dậy giá mặt hàng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố cho biết sẵn sàng giúp giải quyết cuộc chiến giá dầu ngày càng leo thang giữa Nga và Saudi Arabia, vốn đẩy giá dầu thô xuống mức thấp kỷ lục trong 17 năm qua.

Ông Trump đã có cuộc điện đàm riêng rẽ với tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman và cho biết ông sẽ can dự vào thời gian thích hợp nếu cần.

Giá dầu giảm mạnh không chỉ do hầu hết các nước đang áp dụng biện pháp phong tỏa nhằm khống chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, kéo theo nhu cầu giảm sút, mà còn do cuộc chiến giữ OPEC do Saudi Arabia đứng đầu với Nga.

Hiện tại, không ít người dân ưu tiên giữ tiền mặt, trong khi các chính phủ cũng chưa mua vàng. Đây là một lực cản lớn đối với mặt hàng kim loại quý cho dù sự giảm giá và triển vọng u ám của hầu hết các đồng tiền sẽ là lực hỗ trợ mạnh mẽ đối với vàng trong dài hạn.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 1/4 đa số các cửa hàng vàng giảm giá vàng 9999 bớt khoảng 150-300 ngàn đồng/lượng đển cả triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Kết thúc phiên giao dịch 1/4, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 46,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 47,50 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 47,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,07 triệu đồng/lượng (bán ra).

V. Minh