Giá vàng hôm nay 31/3 trên thị trường thế giới treo trên đỉnh cao nhiều năm do vẫn là lựa chọn hàng đầu trong bối cảnh các nước đồng loạt bơm tiền và đồng USD suy yếu nhanh chóng sau quyết định của ông Donald Trump.

Đêm 30/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.626 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 năm 2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.647 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao hơn 26,7% (343 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 45,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 3,2 triệu đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới treo trên đỉnh cao nhiều năm do vẫn là lựa chọn hàng đầu trong bối cảnh các nước đồng loạt bơm tiền và đồng USD suy yếu nhanh chóng sau quyết định của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vàng tăng trở lại và treo ở mức gần đỉnh cao trong nhiều năm trong bối cảnh đồng USD suy yếu rất nhanh với chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác xuống mức 99,1 điểm.

Trong khoảng 1 tuần qua, vàng đã lấy lại được vị thế là tài sản trú ẩn an toàn khi mà các nước ồ ạt bơm tiền và nguồn cung vàng vật chất bị gián đoạn do 3 nhà máy tinh chế vàng tại châu Âu bị đóng cửa và việc vận chuyển vàng bị gián đoạn trên toàn thế giới do dịch Covid-19.

Vàng giữ được mức giá cao sau khi Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 2 ngàn tỷ USD.

Không chỉ Mỹ, hàng loạt các nước khác vẫn đang đồng loạt bơm tiền và nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) vừa có động thái hạ mạnh lãi suất và bơm hơn 7 tỉ USD vào hệ thống ngân hàng. PboC quyết định hạ lãi suất đối với các hợp đồng repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày, từ 2,4% xuống 2,2%. T

Việc cắt giảm lãi suất của PBOC là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ có một đợt cắt lãi suất cơ bản khác.

Giá vàng hôm nay: treo trên đỉnh do USD yếu.

Nước Úc cũng vừa công bố gói hỗ trợ kinh tế lớn nhất trong lịch sử, trị giá gần 80 tỷ USD, nhằm trợ cấp tiền lương cho hơn 6 triệu người lao động đang chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19.

Khoản trợ cấp giữ việc làm cho người lao động được áp dụng bắt đầu từ 1/3 nhưng sẽ được giải ngân vào đầu tháng 5 tới và duy trì trong khoảng thời gian 6 tháng.

Hàn Quốc cũng sẽ chi thêm 9.100 tỷ won hỗ trợ 14 triệu gia đình thu nhập thấp, gồm khoảng 35 triệu người trên tổng dân số 51 triệu người dân nước này. Bên cạnh đó, nước này cũng sẽ thúc đẩy một gói ngân sách bổ sung thứ hai trị giá 7.100 tỷ won (5,8 tỷ USD) để cung cấp phiếu mua sắm và phiếu quà tặng cho hơn một nửa hộ gia đình.

Nước Anh cho biết chính phủ đã dành gần 400 tỷ USD cho các khoản vay đối với tất các doanh nghiệp cần kíp để bảo đảm công việc của người dân, giúp đỡ duy trì thu nhập và hoạt động kinh doanh.

Tây Ban Nha cũng đã công bố gói cứu trợ trị giá hơn 200 tỷ euro (gần 220 tỷ USD), bao gồm cung cấp các khoản vay, tín dụng, viện trợ trực tiếp cho hàng loạt doanh nghiệp và người lao động.

Cho tới thời điểm này, vàng vẫn là sự lựa chọn hợp lý khi các nước triển khai các gói kích thích tài khóa siêu khủng và chính sách tiền tệ nới lỏng mạnh mẽ.

Ở chiều ngược lại, đà tăng giá của vàng bị hạn chế bởi áp lực bán vàng lấy tiền để bù đắp cho những thiệt hại về chứng khoán, trong bối cảnh thị trường cổ phiếu trên toàn thế giới vẫn liên tục giảm mạnh do lo ngại những tác động từ dịch Covid-19.

Trong phiên 30/3, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm theo đà giảm sâu trên Phố Wall phiên cuối tuần trước. Chứng khoán Mỹ chịu áp lực giảm cho dù gói kích thích khổng lồ đã được thông qua. Giới đầu tư lo ngại diễn biến đáng ngại của dịch Covid-19 đang diễn ra tại nước này.

Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Anthony Fauci vừa đưa ra cảnh báo sốc cho rằng Covid-19 có thể khiến 200.000 người chết ở Mỹ, trong hàng triệu ca nhiễm.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 30/3 đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng 9999 thêm 500 ngàn đồng/lượng đển cả triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên áp cuối tuần trước.

Kết thúc phiên giao dịch 30/3, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 46,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 47,80 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 47,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,37 triệu đồng/lượng (bán ra).

V. Minh