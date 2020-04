Giá vàng tuần qua không có nhiều biến động mạnh trong bối cảnh dịch Covid=19 đãng diễn biến phức tạp và các ngân hàng trung ương tung ra gói cứu trợ nền kinh tế.

Giá vàng trong nước

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 46,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 47,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với đầu tuần, giá vàng miếng trong nước Doji biến động giảm 200 nghìn đồng/lượng (mua vào) và không đổi ở chiều bán ra.

Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,07 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 48,05 triệu đồng/lượng. Hệ thống cửa hàng PNJ giữ giá bán vàng miếng SJC ở mức 48,1 triệu đồng/lượng và mua vào 46,8 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng có sự biến động nhưng tăng không mạnh. Giá vàng khởi động đầu tuần ở mức 46,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 47,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Sau đó các phiên, giá vàng tăng nhẹ nhưng chưa vượt ngưỡng 48 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tuần qua

Thị trường vàng nghỉ 1 ngày Giỗ tổ Hùng Vương sau đó giao dịch trở lại cũng ở quanh mức 47 triệu đồng/lượng. Ngày 3/4, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 47,000 triệu đồng/lượng (mua vào) và 47,800 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,050 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,070 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo đánh giá của các công vàng, do thực hiện lệnh cách ly toàn quốc nên nhiều điểm giao dịch vàng đóng cửa. Nhu cầu đầu tư vàng vật chất trong thời điểm này không nhiều.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng thêm 14 USD lên 1.622 USD/ounce và vàng giao tháng 4 tăng 0,67% lên 1.648,75 USD. Theo Reuters, quỹ đầu tư ETF vàng lớn nhất thế giới -SPDR Gold Trust tiếp tục tăng lượng vàng nắm giữ thêm 0,3% lên 971,97 tấn vào ngày 2.4.

Giá vàng đã tăng 6% kể từ đầu năm nay, song gần đây đã chứng kiến đà bán tháo tăng mạnh do sự bất ổn của thị trường chứng khoán toàn cầu khiến giới đầu tư tăng cường bán vàng để lấy tiền mặt cũng như để chốt lời trong giai đoạn kinh tế khó khăn do khủng hoảng dịch bệnh COVID-19.

Giá vàng hôm nay

Vàng với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn truyền thống đang phải đối mặt với lực cản từ việc tiêu thụ bán lẻ chậm hơn ở Ấn Độ, Châu Âu và Hoa Kỳ, cũng như quyết định bất ngờ của Nga về việc dừng mua hàng của ngân hàng trung ương.

Trong khoảng 1 tuần qua, vàng đã lấy lại được vị thế là tài sản trú ẩn an toàn khi mà các nước ồ ạt bơm tiền và nguồn cung vàng vật chất bị gián đoạn do 3 nhà máy tinh chế vàng tại châu Âu bị đóng cửa và việc vận chuyển vàng bị gián đoạn trên toàn thế giới do dịch Covid-19.

Vàng giữ được mức giá cao sau khi Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 2 ngàn tỷ USD. Không chỉ Mỹ, hàng loạt các nước khác vẫn đang đồng loạt bơm tiền và nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) vừa có động thái hạ mạnh lãi suất và bơm hơn 7 tỉ USD vào hệ thống ngân hàng. PboC quyết định hạ lãi suất đối với các hợp đồng repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày, từ 2,4% xuống 2,2%. Nhật Bản dự kiến cũng sẽ cung cấp tiền mặt cho các hộ gia đình để đối phó với đại dịch cũng như hạn chế những tác động kinh tế.

Edward Meir, chuyên gia phân tích của công ty ED&F Man Capital Markets, cho rằng vàng có thể sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các quyết định của giới đầu tư trong vài tuần tới khi mức độ bất ổn vẫn còn cao. Bên cạnh đó, những dấu hiệu kinh tế không mấy khả quan và các biện pháp kích thích ngày càng gia tăng của chính phủ các nước sẽ phần nào tạo lợi thế cho vàng.

Đông Sơn