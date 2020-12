Các chuyên gia nhận định triển vọng về gói kích thích kinh tế mới lớn hơn giúp giá vàng và Bitcoin - tài sản được coi là "vàng kỹ thuật số" - cùng leo dốc.

Sức mạnh của đồng USD phục hồi khiến giá vàng và Bitcoin - tài sản được coi là "vàng kỹ thuật số" - đồng loạt lao dốc. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch sáng ngày 21/12 (theo giờ New York), giá kim loại quý trên sàn New York tăng 14,2 USD/ounce so với mức đóng cửa phiên trước đó lên 1.874 USD/ounce.

Trong khi đó, trên sàn Coindesk, giá Bitcoin tăng dựng đứng từ mức 22.988 USD lên sát ngưỡng 24.000 USD rồi giao dịch quanh mức 23.600 USD. Như vậy, đồng tiền mã hóa nổi tiếng nhất thế giới leo dốc 1,14% so với một ngày trước đó. Đà tăng giá Bitcoin ngược chiều các đồng tiền kỹ thuật số khác như Ethereum (giảm 1,34%), XRP (giảm 31,34%) và Stellar (giảm 14,16%).

Trao đổi với Zing, các chuyên gia giải thích hy vọng về gói kích thích kinh tế mới giúp giá vàng và tiền mã hóa đồng loạt bật tăng. Trong năm 2020, cả hai đều ghi nhận mức tăng kỷ lục do giới đầu tư ồ ạt mua vào. Kim loại quý và Bitcoin được xem là những "hàng rào chống lạm phát" khi nguồn cung tiền toàn cầu tăng lên.

Giá vàng và Bitcoin - tài sản được coi là "vàng kỹ thuật số" - cùng leo dốc. Ảnh: Reuters.

Hy vọng về gói kích thích lớn hơn

"Thị trường vàng đang chờ phản ứng của đảng Cộng hòa trước yêu cầu vào phút chót của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ban đầu, giới đầu tư bán tháo vàng vì lo ngại động thái mới của ông Trump sẽ khiến Quốc hội không thể đưa ra bất cứ gói kích thích nào. Tuy nhiên, Phố Wall vẫn mong đợi một dự luật cứu trợ được thông qua trước ngày 28/12", ông Edward Moya, chuyên gia phân tích cao cấp tại hãng tư vấn Oanda (Mỹ), nhận xét.

Hôm 22/12, Tổng thống Trump bất ngờ dọa sẽ không đặt bút ký kế hoạch kích cầu trị giá 900 tỷ USD mới được Quốc hội Mỹ thông qua. Lý do ông đưa ra là kế hoạch này cần sửa đổi để tăng số tiền trao tay người dân. Ông chủ Nhà Trắng thậm chí chỉ trích khoản hỗ trợ 600 USD "thấp đến mức nực cười".

"Tôi đang yêu cầu Quốc hội sửa đổi dự luật và tăng khoản tiền hỗ trợ từ 600 USD lên 2.000 USD hoặc 4.000 USD cho một cặp vợ chồng", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng đồng ý với lời kêu gọi của ông Trump.

"Các nghị sĩ đảng Dân chủ sẵn sàng đưa đề nghị của ông Trump ra bỏ phiếu tại Hạ viện trong tuần này với sự nhất trí cao. Hãy làm điều đó", bà đăng tweet. Ông Trump và bà Pelosi vốn được biết đến với mối quan hệ bất hòa, thường xuyên đối đầu nhau.

Giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch sáng 23/12 (theo giờ New York) trên sàn New York.

Theo nguồn tin của CNBC, các nghị sĩ đảng Dân chủ chiếm đa số Hạ viện Mỹ đang cân nhắc xem liệu họ có thể thông qua chương trình hỗ trợ trực tiếp 2.000 USD vào ngày 24/12 hay không. Ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện, cũng thúc giục ông Trump ký dự luật kích thích hiện tại.

Tuy nhiên, ông khẳng định đảng Dân chủ sẵn sàng bỏ phiếu cho các chương trình kích thích lớn hơn. "Ông Trump cần ký dự luật để giúp người dân. Và chúng tôi rất vui nếu được thông qua nhiều cứu trợ mà người Mỹ cần hơn", ông Schumer nhấn mạnh.

Theo giới chuyên gia, khả năng lưỡng đảng Mỹ thông qua gói kích thích lớn hơn là trợ lực mạnh đối với giá vàng. Nguyên nhân là việc bơm tiền vào nền kinh tế sẽ tạo áp lực lớn lên đồng USD. Trong khi đó, vàng giữ được giá trị khi sức mua của đồng tiền giảm. Nói cách khác, giá trị của tiền giảm, giá vàng sẽ tăng. Ngoài ra, với lãi suất duy trì thấp, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm đi, khiến nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào.

"Giá vàng có thể biến động từ giờ đến cuối năm 2020. Tuy nhiên, nếu Đảng Cộng hòa chấp thuận và quy mô gói kích thích tăng lên, giá kim loại quý có thể vượt ngưỡng 1.900 USD", ông Moya dự đoán.

"Vàng kỹ thuật số" hưởng lợi



Một đối tượng khác hưởng lợi từ quy mô gói kích thích kinh tế tăng là Bitcoin - tài sản được coi là "vàng kỹ thuật số". Việc giới hạn nguồn cung giúp Bitcoin miễn nhiễm với rủi ro lạm phát.

"Giá Bitcoin đã được điều chỉnh giảm sau khi chạm ngưỡng kỷ lục gần 25.000 USD. Nhiều nhà đầu tư cố chốt lời trước kỳ nghỉ Giáng sinh", ông Moya giải thích. Tuy nhiên, triển vọng về gói kích thích kinh tế lớn hơn giúp đồng tiền mã hóa lấy lại đà tăng giá. Tính từ đầu năm đến này, giá Bitcoin đã leo dốc 231,57%.

"Vẫn còn nhiều lý do khác giúp kéo dài đà tăng của Bitcoin. Các quỹ quản lý tiền tệ hoạt động yếu kém trong năm nay có thể chuyển sang thị trường tiền mã hóa. Sẽ có nhiều nhà đầu tư không muốn bỏ lỡ tài sản hoạt động tốt nhất năm 2020 và đổ tiền vào Bitcoin", ông Moya tại Oanda nói thêm.

Giá Bitcoin leo dốc nhanh, có thời điểm sát ngưỡng 24.000 USD/đồng.

"Những trợ lực này sẽ kéo dài đến cuối năm. Điều đó có thể giúp Bitcoin dao động trong khoảng 20.000-25.000 USD", ông dự đoán.

Giới chuyên gia cũng đặt niềm tin của triển vọng tăng giá của Bitcoin năm 2021. "Các công ty fintech nổi tiếng - từ khoản đầu tư 50 triệu của Square vào Bitcoin, đến sự chấp thuận tiền mã hóa của PayPal - đã 'đóng dấu chấp thuận' cho Bitcoin", chuyên gia tài chính James Ledbetter của CNBC nhận định.

"Năm 2021, chúng ta sẽ chứng kiến xu hướng này tiếp tục mở rộng", ông nhận định.

(Theo Zing)