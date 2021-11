Giá vàng trong nước vẫn tăng mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hôm nay (17/11), giá vàng 9999 lại vượt mốc 62 triệu đồng/lượng.

Vào trưa nay (17/11), giá vàng miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji đã vượt mốc 62 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vào lúc 11h40' ngày 17/11, giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 61,05 triệu đồng/lượng 61,95 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 61,40 triệu đồng/lượng 62 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 61,2 triệu đồng/lượng 62,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 61,2 triệu đồng/lượng 62 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 11h40' ngày 17/11

Trước đó, mở cửa thị trường ngày 17/11, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch ở mức:

Mua vào Bán ra Doji Hà Nội 60,50 triệu đồng/lượng 61,50 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 61,10 triệu đồng/lượng 61,80 triệu đồng/lượng SJC Hà Nội 61,10 triệu đồng/lượng 61,82 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 61,10 triệu đồng/lượng 61,8 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 8h35' ngày 17/11

Như vậy, so với đầu giờ sáng nay, giá vàng 9999 của SJC vào trưa nay đã tăng tới 200 nghìn đồng/lượng, còn giá vàng 9999 của Doji cũng tăng lên 200 nghìn đồng/lượng.

Còn so với trưa ngày hôm qua, giá vàng 9999 của SJC vào trưa nay đã tăng tới 650 nghìn đồng/lượng, còn giá vàng 9999 của Doji đã tăng lên 900 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng trong nước lên cao trong bối cảnh giá vàng thế giới có xu hướng đi ngang.

Tính tới 11h22' hôm nay (ngày 17/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1854,5 USD/ounce, tăng 0,2 USD/ounce so với buổi sáng. Vàng giao tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.855,4 USD/ounce, giảm 1,9 USD/ounce so với buổi sáng.

Biến động giá vàng quốc tế.

Tuy nhiên, gần đây, giá vàng thế giới đã tăng rất mạnh. Xét trong khoảng thời gian gần 2 tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 100 USD, lên gần mức cao nhất trong 5 tháng qua.

Giá vàng được hỗ trợ bởi rủi ro từ lạm phát cao. Lạm phát tại Mỹ ở mức 6,2% trong tháng 10, cao nhất trong vòng 30 năm qua.

Vàng tăng giá trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương lớn vẫn giữ quan điểm không vội nâng lãi suất.

Các chuyên gia dự báo, giá vàng còn có thể tăng cao hơn nữa. Ông Peter Grosskopf, Giám đốc điều hành của Quỹ Sprott nhận định, lạm phát càng dai dẳng thì vàng càng tăng giá. Giá vàng có thể tăng lên 2.600 USD/ounce, tương đương 72 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng trong nước đang đắt hơn giá vàng thế giới tới gần 11 triệu đồng/lượng, mức kỷ lục từ trước đến nay.

Anh Tuấn