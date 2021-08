Sau phiên tòa sơ thẩm, “hot girl” lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 tỷ đồng của nhiều bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Chiêu trò để Nhàn chiếm đoạt được tiền của các bị hại có một không hai: “Vác bao tải tiền đi vay tiền”.

“Vỡ nợ”, ra công an trình báo để được bảo vệ

TAND tỉnh Quảng Trị đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thị Nhàn (SN 1986, ở TP Đông Hà, Quảng Trị). Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, không kháng cáo về khoản tiền bồi thường. Trước đó, vào cuối tháng 1/2021, TAND tỉnh Quảng Trị đã xử phạt bị cáo Nhàn mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Có tổng cộng 9 bị hại đã “dính bẫy” của “hot girl” Nhàn.

Theo bản án sơ thẩm, trước tháng 8/2016, Nhàn vay tiền của nhiều người rồi cho Nguyễn Thị Lan Hương (ở khu phố 4, phường 1, TP Đông Hà) vay lại để hưởng tiền chênh lệch lãi suất. Quá trình cho vay, Nhàn bị Nguyễn Thị Lan Hương chiếm đoạt 7 tỷ đồng. Do bị Hương chiếm đoạt tiền nên từ sau tháng 8/2016, để có tiền trả tiền gốc và lãi cho khoản tiền Nhàn đã vay trước đó của nhiều người khác nên “hot girl” đã đưa ra thông tin gian dối để được vay tiếp.

Bị cáo Nhàn tại phiên tòa sơ thẩm.

Tài liệu điều tra thể hiện, Nhàn nói với những người cho mình vay tiền là “vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng cho người khác” đồng thời hứa trả lãi suất cao từ 3.000 đồng đến 7.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày làm cho những người đã cho Nhàn vay tiền tin tưởng tiếp tục cho vay thêm tiền. Thực tế, khi nhận được tiền vay, Nhàn lại sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi cho các khoản vay trước. Ngoài ra, Nhàn dùng một phần nhỏ vào việc mua sắm tài sản và chi tiêu cá nhân.

Đến đầu tháng 8/2018, Nhàn không còn khả năng thanh toán tiền gốc, tiền lãi cho những người đã cho Nhàn vay nên bị chủ nợ truy tìm. Để những người cho vay tiền tin tưởng Nhàn còn khả năng thanh toán các khoản tiền nợ, Nhàn viết giấy cam kết ngày 24/8/2018 sẽ trả tiền. Tuy nhiên, Nhàn đã không thực hiện được. Do không có tiền trả nợ, để đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho bản thân và gia đình, ngày 23/8/2018, Nhàn đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Đông Hà trình báo về việc mất khả năng trả nợ để xin được bảo vệ trước sự truy ép của các chủ nợ.

Từ lời trình báo của Nhàn, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Theo cơ quan chức năng, với phương thức, thủ đoạn trên đây, Trần Thị Nhàn đã chiếm đoạt của 9 người tổng số tiền hơn 330 tỷ đồng. Cụ thể, chiếm đoạt của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thanh và bà Nguyễn Thị Thu Hồng 50 tỷ đồng, chiếm đoạt của bà Nguyễn Thu Hương hơn 121 tỷ đồng, chiếm đoạt của bà Hồ Thị Tường Vy hơn 42 tỷ đồng, chiếm đoạt của vợ chồng ông Đỗ Công Thương và bà Nguyễn Thị Sương Thu hơn 21 tỷ đồng, bà Phạm Thị Trà My hơn 35 tỷ đồng…

Vác bao tải tiền đi… mượn tiền

Theo hồ sơ vụ án, để chiếm đoạt được của các bị hại từ vài tỷ đồng tới hơn trăm tỷ đồng, chiêu lừa của Nhàn có một không hai. Cụ thể, Nhàn có mối quan hệ quen biết với vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thanh và bà Nguyễn Thị Thu Hồng (ở TP Đông Hà). Từ năm 2014, Nhàn cùng vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thanh, bà Nguyễn Thị Thu Hồng góp vốn mở tiệm vàng “Hoa Kim Phúc”. Tuy nhiên, do kinh doanh không hiệu quả, đến đầu năm 2015 họ không kinh doanh nữa. Sau đó, Nhàn nhiều lần vay tiền của bà Hồng, ông Thanh rồi cho người khác vay lại để hưởng chênh lệch lãi suất.

Đến khoảng cuối năm 2016, Nhàn đưa ra thông tin vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng cho người khác nhằm vay nhiều lần với số tiền lớn hơn. Tin tưởng, bà Hồng đã cho Nhàn vay tổng số tiền 7,6 tỷ đồng trong thời gian từ cuối năm 2016 đến khoảng tháng 3/2018.

Ngoài vay tiền bà Hồng, Nhàn còn chủ động liên hệ với ông Thanh để vay tiền. Khi liên hệ, Nhàn nói dối ông Thanh là “vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng cho người khác”. Để ông Thanh tin tưởng cho vay tiền, khi đến nhà ông Thanh chơi, Nhàn mang theo cả bao tải tiền (khoảng 5 tỷ đến 6 tỷ đồng). Mục đích của Nhàn là thể hiện với chủ nhà “mình có rất nhiều tiền”. Sau đó, Nhàn đặt vấn đề với ông Thanh là muốn vay tiền của ông Thanh để đáo hạn ngân hàng cho những người khác nhằm kiếm lời.

Để ông Thanh tin tưởng hơn nữa, Nhàn còn quay video trực tiếp tại ngân hàng thể hiện bản thân đang giao dịch với ngân hàng; cho ông Thanh xem số dư trong tài khoản của Nhàn (qua tin nhắn trong điện thoại) để chứng tỏ Nhàn có rất nhiều tiền… Tin tưởng Nhàn vay tiền để đầu tư kiếm lời, ông Thanh đã cho Nhàn vay hơn 42 tỷ đồng. Tổng số tiền Nhàn vay của vợ chồng ông Thanh là 50 tỷ đồng.

Việc giao nhận tiền vay giữa vợ chồng ông Thanh với Nhàn chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, Nhàn còn thông qua khâu trung gian (người Nhàn thuê) là ông Nguyễn Việt Huân (Nhỏ, ở TP Đông Hà) để giao, nhận tiền vay với vợ chồng ông Thanh…

Ngoài ra, để vay thêm được tiền, khi chủ nợ yêu cầu phải trình tiền mới cho vay, Nhàn cũng sẵn sàng đi mượn tiền người khác về trình tiền cho chủ nợ xem. Cụ thể, khoảng đầu tháng 8/2018, Nhàn gọi điện đề nghị bà Hồ Thị Tường Vy cho vay thêm tiền. Thấy Nhàn hỏi mượn, bà Vy yêu cầu Nhàn phải đưa 10 tỷ đồng về trình cho bà Vy thì sẽ cho Nhàn vay thêm số tiền mới là từ 10 đến 20 tỷ đồng. Do đó, Nhàn đã gọi điện thoại đề nghị bà Nguyễn Thị Gái cho vay 10 tỷ đồng để đưa đi “trình tiền cho người khác”. Nhàn cam kết trong ngày sẽ trả lại số tiền này cho bà Gái.

Khoảng trưa ngày 8/8/2018, Nhàn nhờ ông Nguyễn Bá Hoàng Long (bạn trai Nhàn) chở đến nhà bà Gái để vay tiền. Tại đây, Nhàn thuyết phục bà Gái cho Nhàn vay 10 tỷ đồng để “trình tiền cho người khác” rồi họ sẽ cho Nhàn vay lại thêm số tiền 20 tỷ đồng. Khi có tiền, Nhàn sẽ trả cho bà Gái 10 tỷ đồng và trả nợ thêm cho bà Gái các khoản vay trước đó.

Do tin Nhàn và cũng mong muốn lấy lại phần nào số tiền đã cho Nhàn vay trước đó nên sau một hồi trao đổi, bà Gái đồng ý cho Nhàn vay số tiền 7 tỷ đồng. Bà Gái yêu cầu phải trả trong ngày, điều kiện là ông Long phải viết giấy và đứng tên vào hợp đồng vay tiền cùng với Nhàn. Lúc đầu ông Long không đồng ý vì cho rằng việc vay mượn không liên quan đến mình. Tuy nhiên, khi được Nhàn thuyết phục và do đang có quan hệ tình cảm với Nhàn, đồng thời tin tưởng vào khả năng tài chính của bạn gái sẽ có tiền trả lại cho bà Gái nên ông Long đã đồng ý viết giấy vay tiền giúp Nhàn theo lời bà Gái yêu cầu…

Với hành vi nêu trên, Nhàn bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bởi theo Hội đồng xét xử, trong những năm gần đây, những hoạt động tín dụng tự phát ngoài xã hội không minh bạch, rõ ràng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế, tác động tiêu cực, gây nợ xấu cho nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn. Hành vi của bị cáo Trần Thị Nhàn là nguy hiểm cho xã hội không những trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn trực tiếp và gián tiếp làm cho nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ly tán. Thậm chí, có người do bị lừa mất tiền mà tìm đến cái chết.

Hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng đến trật tự trị an không chỉ tại địa phương mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước như: TP Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Bình…, do đó cần phải được xử lý nghiêm khắc bằng pháp luật hình sự để trừng trị, răn đe và phòng ngừa chung. Dù bị cáo đã thành khẩn khai báo, có bố và mẹ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, mẹ của bị cáo được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Kỷ niệm chương Chiến sỹ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị nhưng cần cách ly bị cáo ra ngoài xã hội không thời hạn mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Ngoài ra, Trần Thị Nhàn còn mượn tiền của 171 người khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và một số địa bàn khác: TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hà Nam, Nghệ An… Trong số này có ông Nguyễn Bá Hoàng Long – bạn trai của Nhàn. Quá trình cho vay, mượn, các bên đã tự thỏa thuận dân sự với nhau. Bên cạnh đó, họ khẳng định không bị chiếm đoạt số tiền đã cho Nhàn mượn. Những người này không làm đơn tố giác tội phạm cũng như không có yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nhàn và yêu cầu Nhàn trả lại số tiền trên nhưng không đưa ra thời hạn cụ thể để thanh toán… Do đó, không có cơ sở để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trần Thị Nhàn trong việc vay mượn tiền của 171 cá nhân nói trên.

(Theo Pháp Luật Việt Nam)