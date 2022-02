CTCP Nhà Thủ Đức chưa quả khỏi cuộc khủng hoảng về vấn đề truy thu thuế lên đến hàng trăm tỷ đồng thì lại rơi vào bối cảnh hàng loạt lãnh đạo chủ chốt bị bắt, người thì xin từ chức.

Ngày 8/2, ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT CTCP Nhà Thủ Đức (TDH) đệ đơn xin từ chức, đồng thời rút lui toàn bộ khỏi HĐQT công ty

Trong đơn, ông Hiếu nêu lý do vì sức khỏe không thể đảm nhiệm cương vị này. Ông Hiếu cũng đề nghị Hội đồng quản trị bầu lại chức danh chủ tịch HĐQT thay ông ngay sau ngày ông rời vị trí lãnh TDH.

Mới đây nhất, HĐQT TDH đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Lê Chí Thủ Khoa kể từ ngày 1/3.

Ông Khoa có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Marketing được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám độc vào đầu tháng 11/2021. Ông Khoa cũng là em ruột ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT của TDH.

Ông Lê Chí Hiếu

Trước đó, một cá nhân khác là ông Tạ Chí Cường trong cương vị thành viên HĐQT cũng xin rời ghế lãnh đạo TDH, dù ông mới được bổ nhiệm vị trí này từ tháng 12/2021

Mới nhất, trong cuộc họp HĐQT vào ngày 23/2, TDH đã việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lữ Minh Sơn. Ông Sơn được TDH bổ nhiệm thay thế vị trí ông Lê Chí Hiếu tạm thời giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 9/2 cho đến khi công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trước đó, ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc; Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức

TDH đang khủng hoảng dàn lãnh đạo chủ chốt, sau khi hàng loạt vị trí trong HĐQT bị bắt và lần lượt xin ra khỏi TDH.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2021, tổng tài sản của TDH là 1.578 tỷ đồng, giảm 71,6% so với cùng kỳ năm 2020, lỗ/lợi nhuận sau thuế TNDN là hơn 774 tỷ đồng, gấp 30 so với cùng kỳ năm 2020 là 25 tỷ đồng

Qua thanh tra tại TDH, Cục Thuế TP.HCM đã phát hiện công ty này có hành vi vi phạm trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ Luật hình sự ngày 27/11/2015. Cục Thuế TP.HCM sau đó đã ban hành các quyết định số 5438 và Quyết định 5439 ngày 25/12/2020 và Quyết định 66 ngày 11/1/2021 về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đầu tháng 3/2021, Cục thuế TP.HCM ban hành quyết định cưỡng chế thuế đến các tài khoản của TDH tại các ngân hàng để thu hồi số tiền thuế. Số tiền bị cưỡng chế trong quyết định lên đến 451 tỷ đồng, cao hơn so với quyết định đầu tháng 1/2021 do bị tính tiền chậm nộp.

TDH sau đó thừa nhận thông tin Cục Thuế TPHCM đã áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty này do vi phạm hành chính thời kỳ thanh tra năm 2017-2018.

Trong báo cáo thường niên năm 2020, TDH nhấn mạnh về các dự án trong năm 2021. Cụ thể, TDH sẽ thực hiện đầu tư 4 dự án với tổng mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng, trong đó Khu nhà ở Golden Hill - Phú Mỹ (8,68 ha, 61,3 tỷ đồng), Khu đô thị Nam Cần Thơ (54,3 ha, 30 tỷ đồng). Tuy nhiên, vì các động thái thoái vốn của TDH, nên doanh nghiệp này không thể thực hiện được các dự án kể trên.

Về vấn đề thoái vốn của TDH, cuối tháng 9/2021, TDH cũng thông qua chủ trương thoái toàn bộ cổ phần của TDH tại Công ty CP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức (DWTD). Tổng giá trị chuyển nhượng ước tính 81,6 tỷ đồng.

Ngày 1/10/2021, TDH công bố thoái toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP.HCM (FDC), thực hiện từ ngày 6/10 đến 4/11/2021, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 13,88% về 0%

Không những vậy, TDH liên tục thoái vốn khỏi các công ty con và công ty liên kết. Đặc biệt, trong thương vụ hợp tác với Công ty CP Louis Capital (BII) vào 22/09/2021 về chiến lược nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án bất động sản. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau khi ký kết TDH đã bất ngờ chấm dứt hợp tác với BII. Bên phía BII, nhanh chóng thoái toàn bộ 10,07% vốn đã đầu tư tại TDH và thu về hơn 123 tỷ đồng.

