Ngày 3/3, Tổng cục Thuế ban hành các công văn gửi các Cục Thuế liên quan đến rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất của cơ quan thuế.

Trong công văn gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Tổng cục Thuế cho biết: Trước đây, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4154/TCT-KTNB ngày 14/10/2019 gửi Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để yêu cầu thực hiện việc rà soát tất cả các hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế theo địa bàn quản lý trong thời gian vừa qua để đảm bảo việc xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Qua báo cáo về kết quả kiểm tra, rà soát của Cục Thuế tỉnh Bình Dương thì không xác định có sai phạm trong các hồ sơ đã được kiểm tra, rà soát.

Tuy nhiên, thực tế lại khác. Theo Tổng cục Thuế, qua một số vụ việc phát sinh tại các Cục Thuế: TP.HCM, Phú Thọ, Bình Thuận, Bình Dương... cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với công chức thuộc cơ quan Thuế do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ khi xác định nghĩa vụ tài chính, ký duyệt các thông báo nộp tiền sử dụng đất trái quy định đối với các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất sai quy định khi được nhà nước giao đất...

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương và loạt cán bộ bị bắt.

Mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với công chức thuộc Cơ quan Thuế, nguyên Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Dương do “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến việc giải quyết các hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đã lộ ra các kẽ hở trong việc thực thi nhiệm vụ của công chức.

Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương thực hiện ngay việc tạm đình chỉ công tác đối với công chức Nguyễn Thái Thanh để phục vụ quá trình điều tra, khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Đồng thời, Cục Thuế phải chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan rà soát các hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan đến vụ án đã bị khởi tố liên quan đến trách nhiệm của Cơ quan Thuế, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT Bộ Công an trong quá trình khởi tố, điều tra vụ án.

Tại Bình Thuận, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với công chức thuộc cơ quan Thuế tỉnh Bình Thuận, có hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, qua đó đã lộ ra các kẽ hở trong việc thực thi nhiệm vụ của công chức.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận thực hiện ngay việc tạm đình chỉ công tác đối với công chức đang bị khởi tố bị can để phục vụ quá trình điều tra, khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Thuận; Chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan rà soát các hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan đến vụ án đã bị khởi tố liên quan đến trách nhiệm của Cơ quan Thuế, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Thuận trong quá trình khởi tố, điều tra vụ án.

Nhằm kịp thời khắc phục, ngăn chặn và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn số 4154/TCT-KTNB ngày 14/10/2019, công văn số 404/TCT-KTNB ngày 18/02/2021 của Tổng cục Thuế.

Đồng thời, chỉ đạo bộ phận chuyên môn thuộc cơ quan Thuế cần thực hiện phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài nguyên Môi trường để đối chiếu các thông tin hồ sơ địa chính của người nộp thuế; bổ sung thông tin, tài liệu để đảm bảo thông tin giữa 02 đơn vị thống nhất và việc xác định nghĩa vụ tài chính là đầy đủ căn cứ pháp lý.

Trong quá trình phối hợp, đối với những trường hợp có vướng mắc, Cục thuế cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan Thuế cũng như các cơ quan liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính... ở từng khâu của quy trình xác định vị trí đất, mục đích sử dụng đất, giá đất tính thu tiền sử dụng đất và tham mưu với UBND cấp tỉnh trong quyết định Bảng giá đất tính thu tiền sử dụng đất của các trường hợp cụ thể đối với hình thức nhà nước giao đất không thông qua đấu giá làm cơ sở để cơ quan Thuế thực hiện việc xác định nghĩa vụ Tài chính về tiền sử dụng đất của người nộp thuế.

"Trường hợp qua kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện các hồ sơ có vi phạm, cơ quan Thuế xử lý theo đúng quy định. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật", Tổng cục Thuế yêu cầu.

Lương Bằng