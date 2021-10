Tiếp nhận hàng chục đơn trình báo lừa đảo qua tài khoản ngân hàng Theo thống kê chưa đầy đủ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an TP đã nhận được hơn 30 đơn trình báo của công dân, tố cáo nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua phương thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Các đối tượng thường giả danh cán bộ ở các cơ quan tố tụng như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... liên hệ điều tra, yêu cầu bị hại phải cung cấp toàn bộ danh sách tài sản, đồng thời phải chuyển tiền cho bọn chúng để chứng minh mình trong sạch. Nhiều đối tượng khác thì giở màn kịch rủ rê đầu tư, hưởng lãi suất cao. Lại có những đối tượng rao bán các loại hàng hóa điện tử, thậm chí cả chó mèo, chim cảnh giá rẻ, yêu cầu người mua chuyển tiền trước rồi sẽ chuyển hàng sau... Liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo tiền tỷ qua chuyển khoản ngân hàng Tháng 6-2021, ông M.M.L, 71 tuổi, trú tại phường Xuân Tảo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trình báo bị chiếm đoạt số tiền gần 8 tỷ đồng. Theo đó, trưa 15-6, ông L. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại +882438255xxx tự xưng là cơ quan công an, thông báo ông có liên quan đến việc vi phạm pháp luật; đồng thời yêu cầu ông kê khai tài sản, sổ tiết kiệm để xác minh. Đối tượng sử dụng tài khoản Zalo "Bùi Công Vinh" kết bạn với ông L. để tiếp tục nói chuyện. Sau đó, "Bùi Công Vinh" nhắn tin yêu cầu ông L. ra ngân hàng rút hết số tiền trong số tiết kiệm chuyển vào 2 số tài khoản mang tên Do Tran Tuan Linh và Le Van Nham đều của ngân hàng P. chi nhánh Hà Nội. Không dám nói với người nhà và do lo sợ nên người đàn ông này trong các ngày từ 16 đến 18-6 đã ra ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm chuyển tiền vào 2 số tài khoản mà đối tượng yêu cầu với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng. Chưa dừng lại, đối tượng nhắn tin cho ông L. yêu cầu chuyển tiếp số tiền 300 triệu đồng. Do không còn tiền nên ông L. gọi điện cho em gái để hỏi vay tiền. Nghi ngờ ông L. bị lừa đảo nên em gái ông đã khuyên ông trình báo Cơ quan công an. Cuối tháng 8-2021, ông T., 65 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) đến Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình trình báo việc nhận được điện thoại từ một đối tượng nói tài khoản của ông có liên quan đến vụ án ma túy. Đối tượng đã yêu cầu ông T. chuyển tiền vào tài khoản để kiểm tra. Sốt sắng chứng minh mình trong sạch, ông T. ra ngân hàng chuyển số tiền 1,6 tỷ đồng vào nhiều tài khoản cho các đối tượng. Chuyển xong, ông T. liên hệ lại với số máy kia không được, lúc đó mới biết mình bị lừa.