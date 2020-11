* Trả lời chất vấn Quốc hội ngày 6.11, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho hay, chỉ có thể giải quyết căn bản khi điều chỉnh thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo 3 nguyên tắc. Thứ nhất, thực hiện nguyên tắc đóng - hưởng về chính sách bảo hiểm xã hội. Thứ hai, sẽ tính toán thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với người đang làm việc. Thứ ba, điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch nghiệp tiền lương của người nghỉ hưu cùng chức vụ, cùng vị trí việc làm và cân đối giữa các thời kỳ. Theo 3 phương án này thì sẽ giải quyết được căn bản vấn đề đặt ra. Anh Thư * Bên cạnh những người về hưu trước năm 1993 có mức lương thấp, còn có những trường hợp về hưu sau năm này, vì các lý do khác nhau, cũng có mức lương thấp. Bà V.T.S (67 tuổi, trú tại phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương) đang hưởng mức lương hưu rất thấp - 2,4 triệu đồng/tháng. “Với mức lương hưu rất thấp này, hằng tháng, tôi phải chi tiêu tiết kiệm lắm mới gọi là đủ, không để lại được đồng nào phòng khi trái gió, trở trời” - bà S chia sẻ. Theo bà S, số tiền trên bà dùng để đong gạo, mua thức ăn cho 2 vợ chồng là hết, còn những lúc chẳng may ốm đau thì trông chờ vào các con. Cũng may, các con đều có công ăn, việc làm ổn định nên hỗ trợ bố mẹ được một phần. Trước đây, bà S làm tạp vụ trong một cơ quan nhà nước. Đến năm 2006, sau hơn 20 năm làm việc, do thấy sức khoẻ yếu, không đảm bảo nên bà xin chủ động nghỉ hưu sớm trước tuổi. Sau khi đi giám định sức khoẻ, bà chỉ được nhận mức lương hưu 61% (khoảng 1 triệu đồng/tháng). Nhận mức lương thấp như trên khi mới ngoài 50 tuổi, bà rất lo lắng, không biết sẽ trang trải cho cuộc sống về già như nào. Rất may, thời điểm đấy, người con út cũng đã tốt nghiệp đại học, kiếm được việc làm nên bà không phải chu cấp thêm. Trải qua 3 lần tăng lương cơ bản, đến nay, mức lương hưu của bà được 2.464.000 đồng/tháng. “Trước khi về hưu, tôi đã biết là mức lương hưu sẽ rất thấp, nhưng đành phải chấp nhận khi mà sức khoẻ lúc đó đã không đảm bảo để đi làm. Tôi mong muốn lương hưu của mình tăng lên ở mức trên 3 triệu đồng - mức này sẽ giúp cuộc sống về già của tôi đỡ chật vật, khó khăn hơn” - bà S chia sẻ.