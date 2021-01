Khi sắp đến giao thừa, một cô gái ở Australia quyết định mua vé số. Không ngờ, cô đã trúng giải xổ số độc đắc trị giá hơn 9,8 triệu USD (tương đương hơn 226 tỷ đồng).

Cô gái 20 tuổi này sống ở thành phố Wagga Wagga, bang New South Wales, Australia.



Trung tâm truyền thông của Công ty Xổ số The Lott (Australia) đưa tin, trong bữa tiệc chào mừng năm mới 2021 cùng bạn bè, khi chỉ còn khoảng một giờ nữa là đến giao thừa, cô gái kiểm tra tờ vé số mới mua và phát hiện mình đã trở thành triệu phú mới. Cô đã trúng giải xổ số độc đắc Powerball trong kỳ quay Powerball 1285, được diễn ra vào ngày 31/12/2020, tại Australia. Giải thưởng mà cô giành được trị giá 9.835.085 USD (tương đương hơn 226 tỷ đồng).



Vì tấm vé số này chưa được đăng ký nên ban tổ chức The Lott không thể liên lạc với người chiến thắng vào đêm hôm đó. Họ thậm chí phải nhờ truyền thông đăng tải thông tin, kêu gọi mọi người kiểm tra lại vé số mình đã mua. Tuy nhiên, vào sáng đầu năm mới, cô gái đã chủ động liên hệ để nhận giải.

Tờ vé số may mắn.

Cô gái rất bất ngờ với giải thưởng mà mình vừa giành được. “Tôi không thể tin được. Cảm ơn bạn. Suốt một đêm tôi đã không thể ngủ được", cô gái tâm sự với đại diện The Lott.



“Ngay thời khắc giao thừa, tôi đang đi cùng một số người bạn và khi thấy có thông báo từ nhà tổ chức, tôi đã cố tìm thứ gì đó trong túi xách của mình. Tôi nhìn thấy tờ vé số của mình và nghĩ có lẽ kết quả đã có. Tôi đã kiểm tra tấm vé trên ứng dụng nhưng ban đầu tôi không biết mình sẽ giành được bao nhiêu tiền. Tôi phải nhờ bạn bè kiểm tra. Thật không thể tin được", cô gái nói thêm.



Cô gái cũng cho biết, đây có thể là chiếc vé xổ số Powerball thứ ba mà cô từng mua. "Tôi chỉ nghĩ bây giờ là cuối năm và tôi nên thử vận ​​may của mình", cô gái chia sẻ về lí do mua tờ vé số.



Mặc dù đã mang về nhà gần 10 triệu USD nhưng cô gái cho biết ngủ đúng giờ là ưu tiên hàng đầu của cô trong ngày đầu năm mới. "Tôi không biết chính xác mình sẽ làm gì với giải thưởng này. Tôi sẽ phải lập một kế hoạch cụ thể. Tất cả những gì tôi biết là cuộc sống của tôi thực sự sẽ thay đổi! Đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu năm 2021!".



Cô gái này đã mua tấm vé trúng thưởng của mình tại cửa hàng Lucky Crow Lotto ở Wagga Wagga Marketplace.



David Ritter, chủ sở hữu Lucky Crow Lotto, cho biết đây là hạng mục trúng giải đầu tiên mà cửa hàng này đã bán được và anh cảm thấy rất vui mừng. "Thật tuyệt khi thấy vận may đã đến với một cư dân Wagga Wagga", chủ sở hữu Lucky Crow Lotto nói thêm.



