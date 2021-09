Theo số liệu thống kê từ 15/4/2020 đến 14/4 năm nay, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 580 lượt các đối tượng tạt chất bẩn vào nhà người dân để đòi nợ, giảm 2 vụ so với cùng kỳ. Kèm theo đó có 95 vụ việc liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” như cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản... tương đương giảm 33 vụ so cùng kỳ. Cũng trong khoảng thời gian trên, công tác phát hiện, tiếp nhận, xử lý, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” tại thành phố là 57 vụ việc gồm các hành vi cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật... Công an cũng đã lập danh sách, áp dụng đối sách quản lý với 669 cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng, trong đó xác định có 29 băng nhóm với 102 đối tượng cùng 567 đối tượng lẻ khác.