Bitcoin lao dốc sau vài bình luận của Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates.

Tiền điện tử bitcoin đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trên 58.000 USD hôm 21.2 nhưng đã giảm xuống chỉ còn trên 46.000 USD vào sáng sớm 23.2. Giá cả trồi sụt diễn ra sau những bình luận hoài nghi từ Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và người đồng sáng lập Microsoft (MSFT) Bill Gates.

Bitcoin đã tăng vọt gần đây sau tin tức rằng Tesla đã đầu tư 1,5 tỉ USD vào tài sản kỹ thuật số, dẫn đến hy vọng rằng tiền điện tử sẽ trở thành một khoản đầu tư phổ biến hơn cho các công ty lớn khác.

Giá bitcoin lao dốc sau vài bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, tỉ phú Elon Musk và Bill Gates. Ảnh: AFP

Nhưng ngay cả ông chủ Tesla, tỉ phú Elon Musk, cũng bắt đầu tỏ ra lo ngại về sự tăng vọt của bitcoin, và trong một tweet hôm 20.2, ông cho rằng giá của cả bitcoin và ethereum, đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, "có vẻ cao".

Ngày 22.2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen - cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, cũng đưa ra một số nghi ngờ. Phát biểu tại hội nghị The New York Times DealBook ở New York, bà Yellen nói rằng bitcoin là "cách cực kỳ kém hiệu quả để thực hiện các giao dịch", đồng thời bày tỏ lo lắng về biến động giá kinh khủng.

"Bitcoin là một tài sản có tính đầu cơ cao và tôi nghĩ mọi người nên cẩn thận. Nó có thể cực kỳ biến động và tôi lo lắng về những tổn thất tiềm ẩn mà các nhà đầu tư vào nó có thể phải chịu" - bà Yellen nói.

Thêm vào đó là những bình luận tiêu cực của Bill Gates. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Bill Gates nói rằng, việc Elon Musk và Tesla đầu tư vào bitcoin là một chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là các nhà đầu tư trung bình nên đi theo hướng đó.

“Tôi nghĩ mọi người bị mù quáng vào những kẻ điên cuồng này - những người có thể không có nhiều tiền để tiêu, vì vậy tôi không lạc quan về bitcoin. Ý tôi là, nếu bạn có ít tiền hơn Elon, bạn có lẽ nên đề phòng" - Bill Gates nói.

Bất chấp đợt giảm giá gần đây, giá bitcoin vẫn tăng hơn 65% cho đến nay vào năm 2021.

Sự gia tăng mạnh mẽ đó đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho nhiều người ở Phố Wall, nhắc nhở một số chiến lược gia kỳ cựu về bong bóng thị trường trước đây và những cơn điên cuồng đầu cơ.

Kristina Hooper, trưởng chiến lược gia thị trường toàn cầu của Invesco, cho biết trong một báo cáo hôm 22.2: “Cơn sốt bitcoin trong những tháng gần đây có thể giống như cơn điên cuồng tulip làm rúng động Hà Lan vào những năm 1600, đưa giá củ hoa tulip lên mức trên trời và không bền vững trước khi chúng gặp sự cố không thể tránh khỏi".

(Theo Lao Động)