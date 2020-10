Một người ở Mỹ đã may mắn trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 202 triệu USD (tương đương gần 4.682 tỷ đồng) nhưng từ chối công khai danh tính.

Người chơi may mắn này sống tại bang New Jersey (Mỹ). Tuy nhiên, người này quyết định không công khai danh tính.



Vào hồi tháng 1, bang New Jersey đã ban hành quy định mới cho phép người thắng giải xổ số Mega Millions được quyền nhận thưởng ẩn danh. Đến ngày 12/2, kết quả quay xổ số của hôm trước đó được công bố và Xổ số New Jersey cho biết đã tìm thấy một tấm vé trúng giải độc đắc trị giá 202 triệu USD (tương đương gần 4.682 tỷ đồng).



Đơn vị trao giải độc đắc Mega Millions chia sẻ rằng, chủ nhân của chiếc vé số may mắn này mới đây đã đến nhận giải thưởng và trở thành người đầu tiên tại bang New Jersey nhận giải ẩn danh.

Bảng xổ số trong 1 cửa hàng ở New Jersey. (Ảnh: USA Today Network).

Điều thú vị là người chơi phát hiện mình trúng giải khi xem một buổi quay số trực tiếp được phát trên Facebook trong lúc đang làm việc. Ngay lập tức, người này đã chạy ra chỗ đậu xe ô tô của mình lấy tấm vé số để xem lại và biết chắc mình đã trúng giải độc đắc 202 triệu USD.



“Người chiến thắng quá sốc nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để quay lại làm việc và lập ra kế hoạch nhận thưởng”, đại diện Xổ số New Jersey chia sẻ.



Ông James Carey, Giám đốc Điều hành Xổ số New Jersey, đã đến thăm cửa hàng bán đồ ăn nhanh tại thành phố Edison, nơi bán chiếc vé trúng giải độc đắc và trao cho 2 người chủ cửa hàng số tiền hoa hồng trị giá 30.000 USD.



“Chúng tôi luôn khuyên những người trúng giải hãy lập tức ký tên vào mặt sau của tấm vé số, cất nó vào nơi an toàn, sau đó liên hệ với luật sư và cố vấn tài chính rồi đem tấm vé đến chỗ chúng tôi”, Giám đốc Điều hành Xổ số New Jersey đưa ra lời khuyên cho những người trúng số.



Người chơi trúng giải độc đắc Mega Millions đã nghe theo lời khuyên, ký vào tấm vé, gặp luật sư và được hướng dẫn cách tốt nhất để đảm bảo an toàn với số tiền thưởng lớn như vậy.



Tại Mỹ, hiện nay, ngoài bang New Jersey, cũng có một vài bang khác như Delaware, Kansas, Maryland, North Dakota, Ohio và South Carolina cho phép người trúng giải độc đắc chọn cách nhận giải ẩn danh để tránh những rắc rối có thể xảy ra sau khi nhận thưởng.



Phương Anh(Theo NBC News)