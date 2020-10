Kết quả kinh doanh sơ bộ 9 tháng đầu năm từ nhà băng đầu tiên vừa công bố cho thấy bức tranh lợi nhuận vẫn tích cực.

Trong số nhà băng có kết quả kinh doanh sớm, MB tiếp tục gây chú ý khi thu nhập bình quân nhân viên mỗi tháng tại nhà băng này lên tới gần 32 triệu đồng/người.



Thông tin mới nhất từ LienVietPostBank cho biết, tính đến 30/9/2020, vốn điều lệ của ngân hàng đã là 9.769 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 214 nghìn tỷ đồng, huy động thị trường 1 đạt 175 nghìn tỷ đồng và cho vay thị trường 1 đạt 160 nghìn tỷ đồng.

Theo lãnh đạo ngân hàng này, đến hết quý III/2020, lợi nhuận lũy kế của ngân hàng đã vượt kế hoạch cả năm 2020 khi đạt hơn 1.740 tỷ đồng.

"Dự báo quý cuối năm, nền kinh tế tiếp tục phục hồi, nhu cầu vay kinh doanh, vay tiêu dùng sẽ tăng mạnh trở lại, nhiều khả năng lợi nhuận trước thuế năm 2020 sẽ vượt kết quả năm 2019 và đạt mức cao nhất trong 12 năm hoạt động của ngân hàng", lãnh đạo LienVietPostBank thông tin.

Một thành viên khác là TPBank cũng đạt kết quả khả quan trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, kết thúc quý 3, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 7.103 tỷ đồng, tăng 22,79% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, so với cuối quý III/2019, chi phí hoạt động chỉ tăng 19,64%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu của ngân hàng, và tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) cũng đã giảm đáng kể.

Kết quả trên đã mang lại cho TPBank 3.024 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 25,78% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 74,33% kế hoạch cả năm đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tổng tài sản của ngân hàng tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2019, đạt trên 193 nghìn tỷ đồng. Tổng huy động tăng 25,24%, đạt 173.445 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt trên 124 nghìn tỷ đồng, nằm trong giới hạn chỉ tiêu tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Tỷ lệ nợ xấu TPBank tính đến cuối tháng 9 vẫn tiếp tục được kiểm soát dưới 2%. TPBank hiện cũng là một trong những ngân hàng có hệ số an toàn vốn (CAR) cao trên thị trường. Đến cuối tháng 8/2020, hệ số CAR của TPBank đạt 10,81% tính theo tiêu chuẩn Basel II, cao hơn nhiều so với mức 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), cập nhật tình hình kinh doanh mới nhất, lãnh đạo ngân hàng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt trên 1.666 tỷ đồng, vượt mức 1.439 tỷ đồng kế hoạch của cả năm 2020 (tương đương vượt 15,8%).

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.328 tỷ đồng, bằng 127% tổng lợi nhuận sau thuế của cả năm 2019. Tính đến 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đã cán mốc hơn 166 nghìn tỷ, đạt gần 98% kế hoạch 2020.

Lợi nhuận nhiều ngân hàng vẫn tăng trưởng tích cực trong 9 tháng (Ảnh minh họa)

VIB cũng là một trong số những nhà băng thông báo kết quả kinh doanh sớm trong 9 tháng. Theo số liệu mới cập nhật, lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu đạt 7.854 tỷ đồng, tăng 34%. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.025 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. ROE bình quân đạt 29%, thuộc nhóm cao nhất ngành.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 213 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 151 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm, cao gần gấp 3 lần so với trung bình ngành.

Tỷ lệ nợ xấu thấp dưới 2%, giảm so với quý II. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, với việc quản trị rủi ro chặt chẽ, linh hoạt, ngân hàng đã duy trì các chỉ số rủi ro và các hệ số an toàn ở mức thận trọng, tỷ lệ an toàn vốn Basel II trên 9,5%, so với mức tối thiểu 8% do NHNN quy định, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 77% so với mức trần 85% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 32% so với trần 40%.

Trong khi đó, Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 cho thấy lũy kế 9 tháng năm 2020, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB) tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8.134 tỷ đồng. MB cũng là ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý III/2020 cho tới hiện tại.

Đáng chú ý, tại Báo cáo tài chính của MB cho thấy, ngân hàng MB và các công ty con vẫn tuyển thêm 668 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 9, số nhân viên của MB là 15.136 cán bộ nhân viên. Cùng với đó, thu nhập bình quân trong 9 tháng đầu năm nay là 28,45 triệu đồng/người/tháng. So với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập cũng cải thiện hơn khi mỗi người được tăng thêm trên 900 nghìn đồng/tháng.

Nếu tính theo báo cáo tài chính riêng lẻ, trong 9 tháng đầu năm MB có 9.596 cán bộ nhân viên và ngân hàng đã chi tổng cộng hơn 2.748 tỷ đồng để trả lương thưởng. Tính bình quân mỗi cán bộ nhân viên làm việc tại ngân hàng này trong năm nay có thu nhập 31,82 triệu đồng/tháng.

(Theo Dân Việt)