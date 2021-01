Nước Mỹ đang ở một thời điểm bước ngoặt và có thể thay đổi lớn vào ngay sau đêm nay (giờ Việt Nam). Vốn hóa của thị trường chứng khoán theo đó có thể bốc hơi 10%, tương đương vài nghìn tỷ USD theo sự kiện này.

Cú sụt ngay đầu năm mới

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến đợt bán tháo lớn nhất trong nhiều tháng qua trong phiên giao dịch 4/1 (rạng sáng 5/1 giờ Việt Nam) với chỉ số công nghiệp Dow Jones mất hơn 380 điểm (tương đương -1,3%).

Trong phiên, có thời điểm Dow Jones sụt hơn 700 điểm.

Đây là phiên đầu năm mới giảm điểm đầu tiên của chỉ số này trong vòng 5 năm qua, báo hiệu một năm 2021 có thể sóng gió trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn bùng phát ở khắp nơi và cuộc bầu cử tại Mỹ vẫn chưa tới hồi kết.

Các chỉ số tầm rộng S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đều giảm 1,5%.

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên đầu tiên của năm mới ngay trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện tại bang Georgia. Đây chỉ là một cuộc bầu cử tại địa phương nhưng lại mang tính quyết định và có thể dẫn tới kết quả Đảng Dân chủ chiếm đa số ở Thượng viện.

Nước Mỹ trước thời điểm bước ngoặt, 500 tỷ USD có thể bốc hơi

Trên Business Insider, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Oppeneheimer John Stoltzfus cho biết, chỉ số chứng khoán tầm rộng &P 500 có thể sụt 10% nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ở Georgia.

Theo John Stoltzfus, nếu đảng Dân chủ chiếm đa số ở Thượng viện thì đây là điều không tốt đối với doanh nghiệp, với khả năng thuế suất doanh nghiệp có thể tăng lên đáng kể.

Sự bất ổn về thuế và chi tiêu chính phủ đã tạo ra áp lực lớn lên thị trường cổ phiếu và tình trạng này được dự báo còn kéo dài cho tới khi chính quyền ông Joe Biden đưa ra những chỉ báo rõ ràng hơn về chính sách thuế và ước chừng các khoản chi tiêu của chính quyền mới.

Kết quả cuộc bỏ phiếu tại Georgia sẽ quyết định đảng Cộng hòa còn nắm quyền chi phối ở Thượng viện Mỹ hay không. Tương lai chương trình nghị sự của ông Joe Biden dựa vào hai cuộc bầu cử Thượng viện ở bang Georgia diễn ra ngay đêm nay (giờ Việt Nam).

Dù vậy, người dân Mỹ cũng cần vài ngày để biết kết quả cuộc bầu cử quan trọng này. Đảng Cộng hòa cần thêm 1 ghế để duy trì sự kiểm soát ở Thượng viện, còn đảng Dân chủ cần cả 2 ghế.

Chứng khoán Mỹ rớt khỏi đỉnh cao mọi thời đại còn do các nhà đầu tư chốt lời trong bối cảnh lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới và khả năng tác động của nó đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Mỹ chứng kiến số ca nhiễm Covid lên tới 20,7 triệu người, trong đó có hơn 350.000 trường hợp tử vong.

Tại Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể mới virus Covid-19. Hầu hết các trường học sẽ chuyển sang hình thức đào tạo từ xa, bao gồm cả trường đại học.

Dòng tiền lớn đối mặt nỗi lo lớn

Mặc dù giảm khá mạnh trong bối cảnh nước Mỹ vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, nhưng đây là một diễn biến được nhiều chuyên gia dự báo từ trước khi chứng khoán liên tục lên đỉnh cao lịch sử và bất ổn leo thang tại Mỹ.

Trên Reuters, chiến lược gia trưởng Lindsey Bell thuộc Ally Invest cho rằng, các nhà đầu tư có một chút bối rối, đây là kết quả của sự hội tụ nhiều yếu tố mà họ phải đối diện vào đầu năm mới.

Trên thực tế, nền kinh tế Mỹ hồi phục khá tốt. Hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 12 tăng mạnh nhất trong hơn 6 năm.

Căng thẳng Mỹ-Trung vẫn ở mức cao.

Dù vậy, nhiều chuyên gia tỏ ra lo ngại về hoạt động in tiền mà chính phủ Mỹ đã làm trong thời gian rất dài và những bất ổn mà nước Mỹ đang đối mặt.

Có những cảnh báo cho rằng, thị trường chứng khoán Mỹ đang ở rất gần bờ vực của trò chơi với lửa. Nhiều người lo ngại nước Mỹ vẫn sẽ đối mặt với đại dịch Covid trong vòng 1 năm kể từ khi vaccine được phân phối rộng rãi.

Giới đầu tư cũng đang dồn sự chú ý vào cuộc họp của Quốc hội Mỹ ngày 6/1 để xác nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử của cử tri đoàn. Đây là một thủ tục thường chỉ mang tính hình thức, song lần này trở thành một trận chiến vì những nghị sĩ ủng hộ tổng thống đương nhiệm Donald Trump nói rằng sẽ không xác nhận đây là kết quả của một cuộc bầu cử công bằng và tự do.

Đây cũng là thời khắc vô cùng khó xử đối với Phó Tổng thống Mike Pence. Trong vai trò chủ tịch Thượng viện, ông sẽ chủ trì phiên họp ngày 6/1 và tuyên bố chiến thắng của ông Biden.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng với Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa hạ nhiệt.

Tàu sân bay USS Nimitz Mỹ tiếp tục ở lại vùng Vịnh giữa căng thẳng với Iran do các nhà lãnh đạo Iran gần đây có những lời đe dọa nhằm vào Tổng thống Trump và các quan chức trong chính quyền Mỹ.

Chính quyền ông Trump gần đây giáng thêm nhiều đòn mạnh vào Trung Quốc. Theo Fortune, Sở Giao dịch Chứng khoán New York vừa khởi xướng thủ tục nhằm loại trừ cổ phiểu của China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd cũng như China Unicom (Hong Kong) Ltd. Quyết định sẽ có hiệu lực vào ngày 11/1.

Quốc hội Mỹ đang xem xét một dự luật mới, theo đó bất kỳ công ty nước ngoài nào, bao gồm cả Trung Quốc, niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ, phải cho phép Mỹ thực hiện kiểm toán độc lập trong vòng 3 năm.

Trước đó, chính quyền ông Trump đã đưa thêm một loạt doanh nghiệp Trung Quốc vào "danh sách đen" do nghi ngờ có liên quan tới quân đội Trung Quốc.

M. Hà