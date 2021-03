Tham gia đầu tư nhiều dự án BOT lớn, đặc biệt là các tuyến đường giao thông khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng Cty CP Đầu tư và phát triển Cường Thuận IDICO nợ thuế lâu ngày bị cơ quan thuế “bêu tên”.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa công bố danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn nợ thuế kéo dài, trong đó có Cty CP Đầu tư và phát triển Cường Thuận IDICO (địa chỉ tại số 168, Khu phố 11, P.An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai).



Theo đó, tính tới hết tháng 2/2021, Công ty Cường Thuận IDICO đang nợ số tiền thuế hơn 7,7 tỷ đồng, và đã bị cơ quan thuế cưỡng chế tài khoản để thu hồi thuế.

Trạm thu phí T2 Quốc lộ 91 tạm dừng thu phí từ tháng 5/2019 tới nay.

Trong khi, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 của Cường Thuận IDICO, công ty này có lợi nhuận sau thuế luỹ kế tới hết năm là hơn 96,1 tỷ đồng (tăng hơn 12,3 tỷ đồng so với năm 2019).



Công ty Cường Thuận IDICO được biết tới là 1 trong các nhà đầu tư dự án BOT giao thông lớn của cả nước, với các dự án tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, gồm: Dự án BOT Quốc lộ 1 tuyến tránh TP.Biên Hoà; Dự án BOT Quốc lộ 91 và 91B (Cần Thơ – An Giang); Dự án BOT Quốc lộ 16; Dự án BOT nút giao đường 319 và Cao tốc TPHCM - Long Thành; Dự án BOT đường chuyên dùng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước (TP.Biên Hòa).



Tuy nhiên, trong các dự án trên, có 1 số trạm thu phí sau khi đi vào hoạt động đã bị tài xế phản đối. Điển hình nhất là trạm thu phí T2 Quốc lộ 91. Trạm thu phí này chỉ đi vào hoạt động được thời gian ngắn giữa năm 2019, sau đó bị tài xế phản đối nên dừng thu phí từ cuối tháng 5/2019 tới nay.



Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020, Cường Thuận IDICO chỉ thể hiện doanh thu tại 2 trạm thu phí là tuyến Quốc lộ 1 tránh TP Biên Hoà và trạm thu phí BOT Quốc lộ 91.



Theo đó, trạm thu phí tuyến Quốc lộ 1 tránh Biên Hoà tới hết năm đóng góp cho Cường Thuận IDICO hơn 270 tỷ đồng doanh thu (tăng hơn 16 tỷ đồng so với năm 2019), lãi gộp 179,9 tỷ đồng.



Trạm thu phí BOT Quốc lộ 91 (chỉ có trạm T1 đang hoạt động), cũng mang về cho nhà đầu tư hơn 102 tỷ đồng doanh thu (giảm 28 tỷ đồng doanh thu so với năm 2019), với lãi gộp 82,9 tỷ đồng (giảm 25 tỷ đồng lãi so với năm 2019).

