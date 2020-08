Lợi dụng sự quản lý yếu kém, Tomorrow Group đã vay trái phép 156 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 22,3 tỷ USD) của Ngân hàng Baoshang khiến ngân hàng này sụp đổ vì mất thanh khoản.

Ngân hàng Baoshang là ngân hàng tư nhân đầu tiên của Trung Quốc được chính phủ tiếp quản vào năm ngoái vì mất khả năng thanh toán.

Trong bài báo mới nhất đăng trên tạp chí China Finance, quan chức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc lý giải, Baoshang sụp đổ sau khi bị cổ đông lớn là Tomorrow Group vay hàng chục tỷ USD nhưng không trả.

Năm ngoái, Ngân hàng Baoshang đã trở thành ngân hàng cho vay đầu tiên của Trung Quốc được chính phủ tiếp quản trong hai thập kỷ. Ảnh: Bloomberg

Theo đó, Tomorrow Group đã vay trái phép 156 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 22,3 tỷ USD) từ Ngân hàng Baoshang dưới hình thức 349 khoản vay thông qua 209 công ty vỏ bọc từ năm 2005 đến 2019. Những công ty trên sau đó đã không hoạt động.

Điều đáng nói, cả Baoshang Bank và Tomorrow Group đều thuộc sở hữu của ông trùm tài chính Xiao Jianhua, người được cho là đang chờ để xét xử vì tội nhận hối lộ và thao túng giá cổ phiếu.

Theo lý giải của nhóm tiếp quản ngân hàng Baoshang, các cổ đông này đã can thiệp vào hoạt động kinh doanh hàng ngày của ngân hàng Baoshang, làm ảnh hưởng đến các biện pháp kiểm soát rủi ro. Ngoài ra, các cổ đông này còn thao túng cả các cuộc họp cổ đông của ngân hàng này.

“Baoshang trượt dốc không phải chỉ do một người mà do cả việc ‘đi đêm’”, bài báo viết. “Nhưng sai lầm lớn nhất là ở vấn đề quản trị kinh doanh và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, văn hoá doanh nghiệp yếu kém cũng là một lý do quan trọng khiến ngân hàng này sụp đổ”.

Ngân hàng Baoshang là ngân hàng cho vay đầu tiên của Trung Quốc buộc Chính phủ nước này phải ra tay tiếp quản trong 2 thập kỷ do bị vỡ nợ sau khi Tomorrow Group các chi nhánh của tập đoàn này không thể trả cả gốc lẫn lãi cho các khoản vay.

Ngân hàng Baoshang đã từng là một phần quan trọng của ông trùm Xiao – cổ đông của hàng trăm các công ty niêm yết ở Trung Quốc trong các lĩnh vực từ năng lượng, dịch vụ tài chính, công nghệ cho đến bất động sản. Ông Xiao được cho là mất tích bí ẩn tại một khách sạn ở Hồng Kông từ cách đây 3 năm trước.

Sau khi tiếp quản Baoshang Bank, tháng 8 năm ngoái, chính phủ Trung Quốc cũng đã tiếp quản hai ngân hàng cho vay khác là ngân hàng Hengfeng và ngân hàng Jinzhou. Cả ba ngân hàng này đều mất khả năng thanh toán và đều được quản lý bởi Xiao, người sáng lập Tomorrow Group.

(Theo SCMP / Dân Trí)