Sao kê ngân hàng là bản sao chi tiết những phát sinh giao dịch của tài khoản thanh toán của các nhân hoặc tổ chức. Những phát sinh giao dịch này bao gồm tất cả các giao dịch ra và vào tài khoản. Sao kê chỉ được thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản, thường xuất phát từ nhu cầu kiểm tra tài chính, xác thực tài chính.

Hiện có 2 hình thức sao kê là sao kê trực tuyến trên Internet Banking, cây ATM và sao kê trực tiếp in ra giấy, có chứng thực của ngân hàng. Tuy nhiên, hình thức sao kê trực tuyến có thể bị giới hạn về số giao dịch gần nhất.

Một bản sao kê cung cấp thông tin về thông tin chủ sở hữu, số dư đầu kỳ, các giao dịch phát sinh trong kỳ (chi tiêu, thanh toán hoá đơn, rút tiền,…), số dư cuối kỳ.

Hiện các ngân hàng không quy định về việc khách hàng chỉ được yêu cầu in sao kê bao nhiêu bản và bao nhiêu lần. Các ngân hàng đều thu phí cho dịch vụ này nên không có giới hạn.

Thủ tục sao kê tài khoản cũng rất đơn giản, khách hàng chỉ cần mang CMND/Căn cước đến PGD/chi nhánh ngân hàng và yêu cầu nhân viên in sao kê tài khoản ngân hàng theo mốc thời gian khách cần.

Chi phí in sao kê phụ thuộc vào quy định của từng ngân hàng, thường phổ biến 2.000-5.000 đồng/trang và có thể miễn phí toàn bộ cho khách hàng VIP.

Tại Vietcombank, ngân hàng miễn phí với in sao kê định kỳ một lần một tháng, khi in sao kê định kỳ nhiều hơn 1 lần 1 tháng thì sẽ thu phí 5.000 đồng/trang hoặc theo thoả thuận, tối thiểu 20.000 đồng/lần.

Đối với in sao kê đột xuất theo yêu cầu của khách hàng, chi phí tại Vietcombank cũng là 5.000 đồng/trang. Tuy nhiên, nếu in sao kê các giao dịch phát sinh trong 12 tháng kể từ ngày yêu cầu, phí in tối thiểu là 30.000 đồng/lần; sao kê giao dịch phát sinh trên 12 tháng tối thiểu 50.000 đồng/lần.

Còn tại VietinBank và VPBank, chi phí in sao kê theo yêu cầu là 2.000 đồng/trang, tối thiểu 10.000 đồng/lần. Ngoài ra, khách hàng VIP của VPBank sẽ được miễn phí toàn bộ.

Tại ACB, sao kê tài khoản trong 24 tháng 2 lần đầu được miễn phí, đến lần thứ 3 sẽ thu phí 5.000 đồng/tháng hoặc 50.000 đồng/năm.

(Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)