Quá nhiều loại phí gây tốn kém cho doanh nghiệp, do đó các hiệp hội kiến nghị chưa triển khai thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển tại TP.HCM cho đến hết 31/12/2022, thay vì ngày 1/4 tới đây.

Mới đây, 7 hiệp hội gồm: Thực phẩm Minh bạch; Dệt may; Da giày - Túi xách; Sữa; Nhựa; Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) và Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ đã cùng ký kiến nghị gửi tới HĐND, UBND TP.HCM về việc chưa nên triển khai thu phí cảng biển đến hết 31/12. Văn bản này đồng gửi tới Văn phòng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính

Theo đó, các đơn vị cho rằng, từ 11/6/2021 đến cuối tháng 9/2021, đa số DN phải ngưng hoạt động vì dịch bệnh Covid-19. Trong khi đó, DN vẫn phải chi trả nhiều khoản chi như lương cho công nhận, lãi vay ngân hàng, chi phí tồn kho, lưu kho... do không xuất khẩu, bán được hàng.

Từ tháng 10-12/2021, đa số DN chỉ hoạt động cầm chừng từ 30-70% công suất do thiếu công nhân, thiếu nguyên liệu, chuỗi cung ứng đứt gãy... Đến đầu năm 2022, các DN bắt đầu phục hồi sản xuất thì cước vận tải biển tăng cao, chi phí xăng dầu tăng, giá nguyên liệu tăng...

Với các lý do trên, việc thu phí hạ tầng cảng biển tại TP.HCM vào thời điểm này là chưa phù hợp do làm tăng gánh nặng cho DN, giảm năng lực cạnh tranh của và cản trở việc phục hồi kinh tế trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Các hiệp hội cho rằng, nếu phải nộp thêm phí hạ tầng cảng biển sẽ tạo thêm áp lực, gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp

Các hiệp hội kiến nghị Chính phủ, Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính có ý kiến với cơ quan chức năng tại TP.HCM xem xét chưa triển khai thực hiện thu phí cho đến hết 31/12/2022 nhằm tạo điều kiện cho DN cắt giảm chi phí, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, cần điều chỉnh mức thu giảm xuống theo hướng công bằng, cắt giảm chi phí cho DN, không tạo thêm gánh nặng về thủ tục hành chính và gây ách tắc cho việc thực hiện thủ tục hành chính. Nghĩa là áp dụng chung một mức thu là 250.000 đồng/container đối với container 20ft; 500.000 đồng/container với container 40ft và 15.000 đồng/tấn đối với hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container cho tất cả các lô hàng xuất nhập khẩu, lô hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu cũng như địa điểm đăng ký mở tờ khai cho lô hàng.

TP.HCM cũng cần công bố chính thức thời gian bắt đầu và kết thúc, cũng như kế hoạch sử dụng nguồn thu từ các khoản phí nói trên để đầu tư vào các công trình cụ thể nào trong từng năm cũng như công khai, minh bạch các khoản thu, chi, đảm bảo không sử dụng ngân sách thu từ các khoản này vào các hoạt động, các công trình không phục vụ hoạt động vận chuyển, xuất nhập khẩu tại các cảng biển có DN hoạt động.

Trước đó, theo Nghị quyết của HĐND TP.HCM, thời gian thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn TP sẽ bắt đầu áp dụng từ 1/4 tới đây.

Theo phản ánh, các DN hiện nay phải nộp nhiều loại phí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng như: phí cầu đường; phí sử dụng đường bộ; phí BOT,... Chỉ tính riêng phí BOT, DN đã gánh một khoản lớn tiền khi đi qua các trạm BOT.



Ví dụ: xe hàng đi từ Khánh Hòa tới cảng Cát Lái (TP.HCM) có tới 7 trạm thu phí BOT. Một xe container phải đóng tiền qua trạm 2 lượt đi và về. Như vậy, tổng mức đóng phí qua 1 trạm là 360.000 đồng/xe. Tính ra, mỗi container hàng, DN hiện trả phí cầu đường khoảng 2,5 triệu đồng/xe.



Trung bình, một DN thủy sản ở Khánh Hòa với 3.000 container xuất khẩu/năm thì phải trả thêm 7,5 tỷ đồng/năm tiền phí trạm BOT. Nếu gánh thêm khoản phí hạ tầng cảng biển mới này, một DN thủy sản quy mô trung bình ở ngoài TP.HCM sẽ phải chi trả thêm khoảng 5,5 tỷ đồng/năm. Trong khi đó, hiện tại các cảng biển cũng đang thu rất nhiều loại phí liên quan đến hạ tầng như phí cầu tàu; phí lưu container; lưu bãi; phí cắm điện; nâng hạ container…

Trần Chung