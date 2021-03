Sàn giao dịch GardenBO.com huy động vốn trái phép và có dấu hiệu lừa đảo người dân thì sàn giao dịch GardenBO.com đã lập tức đóng trang Web, ngừng giao dịch.

browser not support iframe.



Nhưng vẫn với chiêu trò “ve sầu thoát xác” trên mạng xã hội lại xuất hiện sàn giao dịch Ft Markets.com cũng với hình thức hoạt động tương tự GardenBO.com, trang web Ft Markets.com đang chạy quảng cáo trên mạng Internet rầm rộ, vậy nên người dân cần cẩn trọng khi nghe và tin theo lời dẫn dụ của những nhân viên từ trang này.



Không khó để thấy những đường link quảng cáo sàn giao dịch Ft Markets.com trên mạng internet. Chỉ cần một cú clik và điền thông tin, bạn sẽ được nhân viên của sàn giao dịch Ft Markets.com trực tiếp gọi điện để tư vấn với những lời mời có cánh.

Theo hướng dẫn của sàn giao dịch Ft Markets.com người dùng có thể truy cập vào App Store và CH Play để tải về các phần mềm của sàn chứng khoán trên điện thoại do chính công ty chứng khoán phát hành để đầu tư. Nộp 100 USD người chơi sẽ được tặng thêm 200 USD...cách chơi là đoán giá vàng hay giá dầu thô lên xuống rồi đặt lệnh, sau 30 phút người chơi sẽ có tiền trong tài khoản.

Cách chơi này cũng tương tự như các sàn GardenBO.com đã bị lực lượng chức năng cảnh báo với các dấu hiệu lừa đảo như: sàn giao dịch Ft Markets.com không có sản phẩm cụ thể, không có trụ sở tại Việt Nam, chi nhánh cũng không...nhưng nhân viên là thật và chỉ tư vấn qua điện thoại không gặp trực tiếp khách hàng.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao các sàn giao dịch huy động vốn theo hình thức đa cấp trái phép này đã bị lực lượng công an đấu tranh triệt xóa rất nhiều tuy nhiên các sàn giao dịch này thường do một nhóm đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam nên cứ đấu tranh triệt xóa trang này thì chúng lại lập ra trang mới để dụ lừa người dân.

Bản chất là không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng, mà chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết "hiện nay, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, đồng thời cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo".

Vậy nên người dân tuyệt đối không tin theo lời dẫn dụ của những nhân viên sàn giao dịch Ft Markets.com để tránh những nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp.

(Theo ANTV)