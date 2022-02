Loạt sếp lớn bất động sản bị bắt giam, sức khỏe doanh nghiệp giảm mạnh, doanh thu và lợi nhuận âm hàng trăm tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của NDN đạt 72 tỷ đồng, giảm 64,3% so với quý III/2021, bằng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng, giảm mạnh so với 81 tỷ đồng so với quý 3, giảm 68,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu NDN quanh mức 16.000 đồng/cp, giảm gần 10% so với một năm trước đó. Trong năm 2021, có thời điểm NDN đạt mức cao nhất gần 25.000 đồng/cp. Vốn hóa bán hàng quý 4/2021 lao dốc mạnh, xuống còn 46 tỷ đồng, giảm 73 tỷ đồng so với quý 3/2021.

Ngày 7/12/2021, ông Nguyễn Quang Trung, Tổng giám đốc Nhà Đà Nẵng, bị cơ quan cảnh sát điều tra TP. Đà Nẵng bắt tạm giam 4 tháng về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí. Điều bất ngờ là, ngay trong ngày ông Trung bị tạm giam, cổ phiếu NDN tăng hơn 6% lên mức 20.700 đồng/cp.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của Nhà Đà Nẵng, doanh thu thuần đạt 437 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ, nguyên nhân thâm hụt do chuyển nhượng bất động sản. Lãi sau khi trừ chi phí, NDN đạt 214 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2021 của CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí (PTL), doanh thu của PTL đạt 34 tỷ đồng, tăng 142% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 11 tỷ đồng so với hơn 800 triệu đồng cùng kỳ năm 2020.

Tính đến ngày 16/2/2022 giá cổ phiếu PTL đạt mức 13.300 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 75% tính từ cuối tháng 8/2021.

Trong quá khứ, sếp lớn của PTL, ông Bùi Minh Chính, Chủ tịch HĐQT cũng bị bắt về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vào tháng 10/2019. Ngay sau đó, cổ phiếu PTL tăng 6,92%, lên mức 4.480 đồng/cp. Tuy nhiên, việc ông Minh bị bắt đã để lại khó khăn rất lớn cho PTL, khi công ty phải hứng chịu những khoản lỗ khổng lồ.

Kết thúc năm 2021, tổng tài sản của PTL tăng 56 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng đạt 1.205 tỷ đồng, nợ phải trả ghi nhận mức 443 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 192 tỷ đồng.

CTCP nhà Thủ Đức. Báo cáo tài chính quý IV/2021 ghi nhận doanh thu đạt 23 tỷ đồng, trong khi năm 2020 doanh thu cùng kỳ đạt 778 tỷ đông. Lợi nhuận sau thuế âm 781 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 âm 27 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/2/2022 cổ phiếu TDH đang mức 11.900 đồng/cp, tăng 70% so với mức 7.000 đồng/cp hồi cuối tháng 8/2021.

Trong năm 2021, TDH nhiều lần bị cơ quan thuế xử phạt, gần đây nhất 19/1/2022 bị Cục thuế TP.HCM phạt 111 triệu đồng về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Trước đó, ngày 12/12/2021, TDH cũng bị cơ quan thuế TP.HCM phạt về vi phạm hành chính từ 2017-2018, bao gồm 21 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng (GTGT), 10 tỷ đồng nộp chậm thuế GTGT và 68 tỷ đông tiền khấu trừ thuế GTGT, tổng cộng gần 100 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, tháng 11/2021, hàng loạt lãnh đạo của TDH bị bắt về tội lừa đào chiếm đoạt hàng trăm triệu tiền thuế và tuồn 54 triệu USD ra nước ngoài.

Ngày 21/10/2021, cổ phiếu TDH bị sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đưa vào diện kiểm soát đăc biệt và hạn chế giao dịch do vi phạm nhiều lần công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

