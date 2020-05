Trao đổi bằng tiền mặt là đánh bạc Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết tệ nạn cờ bạc hiện đang diễn ra phổ biến gồm nhiều hình thức cờ bạc như: số đề, tú lơ khơ, tá lả, xóc đĩa, cá cược thể thao. Theo đó, nếu chơi cờ bạc gắn liền với lợi ích vật chất hoặc các lợi ích khác không phải tính chất giải trí sẽ làm cho tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. "Hành vi đánh bạc thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp thì được coi là đánh bạc trái phép" - luật sư Cường phân tích và cho rằng các lực lượng chức năng cần tích cực đấu tranh triệt phá các đường dây đánh bạc qua mạng và mạnh tay nghiêm trị. Nhiều đường dây đánh bạc do người nước ngoài cầm đầu Thời gian gần đây, Công an TP HCM nhiều lần nhận được tin về đường dây đánh bạc qua mạng internet do người nước ngoài cầm đầu. Tối 26-5, lực lượng công an đột kích vào căn nhà trên đường 42 (phường Thảo Điền, quận 2), bắt quả tang 14 người đánh bạc bằng hình thức poker, thu giữ hàng chục triệu đồng, ngoại tệ, thẻ thành viên poker club và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Bước đầu xác định Park Han Seol (quốc tịch Hàn Quốc) thuê căn nhà trên với giá 5.000 USD/tháng để các con bạc đến chơi. Trước đó, ngày 8-1, các lực lượng của Bộ Công an phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động trên địa bàn các tỉnh, thành như: Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai... thông qua trang mạng Kxxx.com. Nhà cái Kxxx.com là tập đoàn giải trí có hệ thống cá cược trực tuyến quy mô lớn, văn phòng đại diện đặt ở gần 50 quốc gia trên thế giới và trụ sở chính đặt tại Manila (Philippines). Vụ này, công an bắt giữ 5 đối tượng tổ chức đánh bạc và 5 người tham gia đánh bạc, thu giữ: 132 thẻ ngân hàng các loại, 2 máy tính xách tay, 43 ổ cứng máy tính, 30 điện thoại di động, một lượng lớn tiền mặt; rất nhiều CMND giả, ảnh cỡ 2x3 của nhiều người khác nhau để phục vụ việc làm giả CMND và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.