Tiền kỹ thuật số khác với tiền ảo Theo nhóm tác giả Viện Đào tạo và nghiên cứu BIDV, đồng tiền DCEP khác khá nhiều với các tiền số khác như bitcoin. Giá trị của bitcoin được định hình do thuật toán và kỳ vọng thị trường nhưng đồng DCEP đại diện giá trị đồng tiền pháp định với mục tiêu chính là thay thế tiền giấy. Trong tương lai, xu thế phát triển tài sản ảo, tiền kỹ thuật số là tất yếu khách quan, đặc biệt là tiền kỹ thuật số do các ngân hàng trung ương phát hành. Do đó, một điểm cốt yếu cần lưu ý là cần có cách tiếp cận mở song vẫn kiểm soát được rủi ro. “Ngân hàng Nhà nước nên có lộ trình nghiên cứu, đánh giá những lợi ích và rủi ro của các loại tiền này mang lại; xác định cách tiếp cận phù hợp đối với tiền kỹ thuật số và có lộ trình, giải pháp quản lý phù hợp” - nhóm tác giả trên khuyến nghị.