Việc không được tự chủ nguồn cung luôn khiến các doanh nghiệp bị động trong việc cân đối lượng vàng mua - bán trên thị trường, dẫn tới giá trong nước đắt hơn nhiều so với thế giới.

Sau một vài phiên phục hồi trở lại trên vùng 1.800 USD/ounce, giá vàng thế giới đang tiếp tục gặp khó tại ngưỡng hỗ trợ quan trọng này và giảm về giao dịch quanh vùng 1.792,3 USD.

Tuy không phải mốc thấp nhất 8 tháng nhưng đây đã là vùng thấp nhất mà kim loại quý giao dịch kể từ tháng 11/2020 đến nay.

Trong khi đó, diễn biến giá vàng trong nước có xu hướng ổn định hơn khi hầu hết doanh nghiệp vẫn niêm yết giá mua vào trên 56 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra hiện ở quanh vùng 56,5 triệu đồng.

Vàng trong nước đắt hơn thế giới 6,5 triệu/lượng



Việc lệch pha trong diễn biến giá trong nước và thế giới từ đầu năm 2021 đang khiến chênh lệch giữa 2 thị trường này ở mức rất cao.

Hiện vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt chỉ vào khoảng 50 triệu đồng/lượng, thấp hơn tới 6,5 triệu đồng so với giá vàng miếng trong nước. Mức chênh lệch kể trên cao gấp 3-4 lần so với những năm trước đây.

Lý giải xu hướng này, ông Trần Thanh Hải, chuyên gia về thị trường kim loại quý cho rằng có 2 nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên.

Thứ nhất, giá vàng thế giới giảm thời gian qua chủ yếu do tác động của đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, điều này không đến từ việc nền kinh tế Mỹ phục hồi mà đến từ việc các nền kinh tế lớn khác trên thế giới cũng suy yếu và yếu hơn kinh tế Mỹ. Vì vậy, chỉ số USD Index vẫn ghi nhận mức tăng và tác động làm giảm giá vàng. “Đây là lý do trực tiếp ảnh hưởng tới giá vàng, ngoài ra không có lý do cơ bản nào tác động tiêu cực đến thị trường vàng”, ông Hải nhấn mạnh.

Cụ thể, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, Chính phủ Mỹ và nhiều nước cũng đang liên tục tung ra các gói kích cầu mới, lãi suất thị trường ở mức thấp... Những chính sách tài khóa và tiền tệ này về nguyên tắc vẫn tốt cho giá vàng.

Có một số ý kiến cho rằng giá vàng suy yếu thời gian qua do tác động từ việc quỹ đầu cơ vàng lớn nhất thế giới SPDR bán ra, thị trường chứng khoán tăng, và dòng tiền dịch chuyển từ vàng sang tiền kỹ thuật số... Tuy nhiên, đây chỉ là những yếu tố nhỏ, không tác động trực tiếp tới đà giảm của kim loại quý.

“Việc Elon Musk đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin và đẩy giá đồng tiền ảo này lên trên 50.000 USD chưa hẳn là động cơ trực tiếp khiến giá vàng giảm. Nó chưa đủ lớn để nhà đầu tư phải dịch chuyển tài sản từ vàng sang tiền ảo”, ông Hải nhấn định.

Vì sao giá trong nước đắt hơn thế giới?



Nguyên nhân thứ hai khiến vàng trong nước đắt hơn thế giới, ông Hải cho biết trong những tháng cuối năm 2020 do tình hình phòng chống dịch Covid-19 từ Chính phủ, việc buôn bán biên mậu vàng diễn ra khó khăn. Điều này đã khiến nguồn cung vàng biên mậu thấp hơn cùng kỳ, nên việc vàng trong nước đắt hơn thế giới là dễ hiểu.

“Hiện tại, các nhà kinh doanh vàng trong nước đều niêm yết giá mua - bán chênh nhau 500.000-600.000 đồng/lượng. Điều này cho thấy doanh nghiệp vàng bán giá cao nhưng cũng sẵn sàng mua vào với giá cao”, ông Hải cho biết.

Theo giới chuyên gia, việc nguồn cung khan hiếm và không được tự chủ vàng đầu vào khiến giá trong nước cao hơn nhiều so với thế giới. Ảnh: Việt Hùng.

Xu hướng này có nguyên nhân từ Nghị định 24/2012 khiến thị trường vàng trong nước là một thị trường cạnh tranh không hoàn hảo, chuỗi cung ứng vàng miếng bị đứt đoạn vì thuộc phạm vi độc quyền của Nhà nước. Các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ đều phải mua được vàng mới có thể bán được, trường hợp không mua được đủ lượng vàng, doanh nghiệp buộc phải neo giá bán cao.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị nguồn cung cho ngày vía Thần Tài vừa qua, các doanh nghiệp đã phải mua vào lượng lớn vàng trước Tết với giá cao để làm sản phẩm. Ở thời điểm này, các doanh nghiệp không thể giảm giá bán xuống, nếu không sẽ dẫn tới thua lỗ.

Ngoài ra, việc giá vàng thế giới giảm chủ yếu do đồng USD tăng nên các nhà kinh doanh trong nước nhận định rằng giá thế giới chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, chưa phản ánh xu thế giảm giá rõ nét của thị trường.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến hầu hết nhà kinh doanh vàng trong nước vẫn neo giá mua - bán vàng ở mức cao hơn nhiều so với thế giới.

Cùng quan điểm, đại diện một doanh nghiệp vàng lớn tại TP.HCM cho biết nguyên nhân khiến giá rong nước đắt hơn thế giới là do các doanh nghiệp không được tự chủ nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng nên nguồn cung vàng trên thị trường chủ yếu do mua đi bán lại, mua giá nào bán giá đó.

Trong khi đó, giá vàng thế giới những tháng trước đã neo ở mức cao nên hầu hết giá vốn vàng nguyên liệu các doanh nghiệp trong nước nhập vào đều ở mức cao, dẫn tới giá bán hiện tại khó giảm sâu như thế giới.

Đánh giá về thị trường vàng hiện tại, ông Trần Thanh Hải khuyến cáo đây không phải thời điểm thích hợp để người dân chọn vàng là kênh đầu tư để cất giữ với số lượng lớn. Nguyên nhân do người dân đang phải trả giá quá đắt để sở hữu cùng khối lượng vàng như giá thế giới.

(Theo Zing)