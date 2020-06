Hiện nay vàng non, vàng trang sức đang được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội và được nhiều người mua tuy nhiên theo các chuyên gia, người tiêu dùng nên thận trọng khi mua loại vàng này.

Hiện nay trên thị trường xuất hiện một loại trang sức được quảng cáo là “vàng non tuổi” có giá mềm hơn vàng chuẩn thu hút được nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, chất lượng thật sự của loại vàng này rất đáng báo động.

Theo đó, trang sức vàng non hay còn gọi là trang sức vàng non tuổi chủ yếu là các mặt hàng nhẫn, dây chuyền, lắc tay có hình thức sáng bóng, bắt mắt. Chúng được làm từ các loại vàng 10K (41,7%), vàng 14K (58,3%) thường được gọi là vàng 5 tuổi 8, vàng 18K (75%) thường được gọi là vàng 7 tuổi rưỡi với mức giá khá đa dạng. Nhiều người bán hàng còn thổi phồng chất lượng của trang sức vàng non thậm chí gần bằng vàng 10 tuổi hay vàng 9 tuổi.

Vàng non bán trên mạng xã hội thường thổi phồng về chất lượng người tiêu dùng cần thận trọng. Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Thực tế, chính những người bán vàng cũng khẳng định vàng non có cả sự trà trộn của không ít loại trang sức mỹ ký trá hình. Chúng có thể bị phai màu và làm mẩn đỏ, dị ứng cho người sử dụng. Tất cả chỉ có được sự thẩm mỹ còn giá trị thì không cao.

Thực tế, chỉ cần lên website gõ cụm từ “vàng non”, “vàng non 18K” sẽ có hàng ngàn shop online kinh doanh xuất hiện. Kèm theo đó là những lời mời chào mua nhẫn, dây chuyền, lắc tay… làm từ vàng non nhìn rất bắt mắt.

Chủ một shop trang sức livestream (quay clip trực tiếp) giới thiệu các mẫu sản phẩm vàng Tây thấp tuổi 10K, dây chuyền đuôi phụng có giá niêm yết 650.000 đồng/dây. Nhân dịp khai trương thêm chi nhánh mới, chủ cửa hàng này quảng cáo sale mạnh tay nên giảm chỉ còn 199.000 đồng/dây; nếu khách mua hai dây, chỉ phải trả 350.000 đồng.

Nhưng mức giá trên vẫn chưa sốc, bởi một số loại dây chuyền bán tại các tiệm vàng giá khoảng 1,2 triệu đồng/dây. Song nếu mua trên mạng, khách hàng được giảm giá lên tới 90%, tức chỉ 199.000 đồng/dây. Cùng với mức giá siêu rẻ, khách hàng còn được tặng kèm một chỉ vàng Tây 10K loại nhẫn tròn trơn có dập khắc ký hiệu 9999. Thậm chí có những bộ ximen được quảng cáo là siêu phẩm gồm 6-7 vòng vàng loại 18K nhưng giá chỉ 450.000-650.000 đồng/bộ.

Đáng chú ý, không chỉ bán với giá siêu rẻ, các shop kinh doanh trang sức vàng non trên mạng còn cam kết hàng chất lượng cao, dùng thoải mái không lo bị đen, xỉn, bay màu và dị ứng da như hàng kém chất lượng. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi, thực tế không giống như những lời quảng cáo đường mật trên mạng.

Chị Mỹ, nhà ở quận Tân Bình, TP. HCM than thở chị đặt mua bộ sản phẩm qua mạng xã hội gồm nhẫn, dây chuyền, lắc tay với giá siêu rẻ 350.000 đồng. Người bán hàng khẳng định những sản phẩm này được làm bằng vàng non 10K. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, trang sức xỉn màu nên chị mang đến cửa hàng kinh doanh vàng hỏi thì được biết bộ sản phẩm trên là vàng giả, được làm bằng kim loại rẻ tiền, mạ crom. Chị Mỹ đành chấp nhận bị mất tiền.

“Giá rẻ thật, chỉ vài ba trăm ngàn đồng một bộ nhưng chỉ là kim loại mạ vàng nên sau thời gian ngắn bị phai màu. Thậm chí loại trang sức này còn làm da mẩn đỏ, phồng rộp giống như bị dị ứng” - chị Mỹ kể. Nhiều khách hàng khác cũng là nạn nhân khi mua trang sức gắn mác vàng non như chị Mỹ.

Thông tin về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Lộc, chủ tiệm vàng Hoàng Kim ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết: Thị trường trang sức có nhiều sản phẩm được làm từ vàng 10K, tuy nhiên mua bán qua online thì không ai có thể đảm bảo đúng tuổi vàng của sản phẩm. Hơn nữa, không có chuyện vàng nữ trang được giảm giá khủng vì giá vàng được tính theo thời điểm khách hàng mua cộng với tiền công. Trong đó, chỉ tính riêng tiền công chế tác một sợi dây chuyền, lắc tay kiểu truyền thống đã tốn 200.000-300.000 đồng/dây.

Do đó, không thể có chuyện một bộ sản phẩm gồm cả bông tai, lắc tay, dây chuyền, nhẫn… được chế tác tinh xảo, kỳ công, gắn đá mà chỉ có vài trăm ngàn đồng. “Những người ham rẻ hoặc thiếu kiến thức rất dễ bị sập bẫy kiểu lừa đảo này” - ông Lộc cảnh báo.

Ông Dương Anh Vũ, chuyên gia lâu năm trong ngành vàng, nhìn nhận sản phẩm nữ trang được quảng cáo là vàng non trên các shop online không thể coi là vàng, mà có thể là kim loại có màu vàng nhưng không phải vàng. Trong ngành kim hoàn, không có khái niệm vàng non mà chỉ có vàng bao nhiêu phần trăm.

Còn từ góc nhìn của một số chuyên gia của Viện Đá quý từng thông tin trên báo Vietnamnet trước đó, không có loại vàng nào là vàng non hay vàng già, vàng trung tuổi. Giá trị vàng vốn được xác định bằng tỉ lệ phần trăm vàng có trong sản phẩm. Theo đó, vàng có tỉ lệ thấp nhất trên thị trường hiện nay là vàng 1 số 9 (74-75%), còn vàng có giá trị cao nhất là vàng 4 số 9, chính là vàng 24K. Với mỗi sản phẩm trang sức có giấy chứng chỉ vàng thì mới là vàng. Còn không chỉ là vàng giả.

Người tiêu dùng có thể phân biệt độ tuổi vàng bằng cách đi giám định. Dù vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân khi mua đồ trang sức vàng, tốt nhất là lựa chọn các cửa hàng vàng, trang sức uy tín và cảnh giác với những quảng cáo trôi nổi trên mạng, không nên tin vào đường mật để rồi tiền mất tật mang mua phải vàng kém chất lượng.

(Theo Viet Q)