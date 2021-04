Thị trường chứng khoán Mỹ lên đỉnh lịch sử sau khi nước Mỹ công bố chi tiêu tiêu dùng tăng vọt trong tháng vừa qua và thị trường lao động hồi phục ấn tượng khi mà gói bơm tiền 1.900 tỷ USD được triển khai.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 300 điểm lên đỉnh cao lịch sử: trên ngưỡng 34 nghìn điểm. Các chỉ số tầm rộng S&P 500 cũng tăng mạnh 1,1% lên đỉnh cao kỷ lục mới. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,3% lên trên ngưỡng 14 nghìn điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục sôi sục và hút một lượng tiền lớn sau khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ trong tháng 3 tăng mạnh, tăng 9,8% so với tháng trước, cao hơn nhiều so với dự báo và ngược dòng so với mức giảm 2,7% trong tháng 2.

Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng vọt trong bối cảnh nước Mỹ triển khai gói kích thích kinh tế 1,9 nghìn tỷ USD. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục được duy trì mở cửa (sau Covid-19) và thời tiết tại quốc gia này tốt đẹp lên.

Kỳ vọng vào sự hồi phục của nền kinh tế Mỹ tăng cao còn nhờ bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với định hướng ngân hàng trung ương này sẵn sàng duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng kéo dài và chấp nhận lạm phát tăng cao hơn mức mục tiêu 2% trong nhiều khoảng thời gian.

Quan điểm về lãi suất của đa số các thành viên Ủy ban thị trường mở Fed (FOMC) đều muốn giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục trong cả năm 2022 và năm 2023. Nó cho thấy, chính sách của Fed sẽ tiếp tục là “nới lỏng” cho đến khi “có tiến triển vững chắc hơn nữa” đến mục tiêu kép là tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả.

Quan điểm của vị chủ tịch Fed Jerome Powell không thay đổi so với thời kỳ cuối của chính quyền ông Donald Trump: chấp nhận lạm phát “có thời điểm” cao hơn mục tiêu 2% đã đặt ra trước đó.

Mục tiêu của Fed vẫn không thay đổi là: hướng tới việc giúp kinh tế Mỹ tối đa hóa việc làm.

Trên CNBC, ông Powell cho biết, Fed kỳ vọng rằng nước Mỹ sẽ đạt được tiến bộ nhanh hơn ở cả thị trường lao động và lạm phát trong thời gian tới nhờ những tiến triển trong triển khai vaccine ngừa Covid.

Thị trường lao động Mỹ cũng diễn biến ấn tượng. Theo đó, một báo cáo vừa công bố cho thấy, số người Mỹ lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020.

Cụ thể, theo Bộ Lao động Mỹ, đã có 576,000 người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 10/4, thấp hơn so với dự báo 710.000 người xin trợ cấp thất nghiệp được đưa ra bởi Dow Jones.

Nhóm cổ phiếu công nghệ của Mỹ cũng tăng trở lại nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 8 điểm cơ bản xuống dưới 1,56%. Cổ phiếu nhóm FAANG - Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Alphabet - đều tăng hơn 1%.

Thị trường chứng khoán Mỹ hiện đang chờ đợi kế hoạch chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của Tổng thống Joe Biden trị giá 2 nghìn tỷ USD cho các lĩnh vực như: giao thông, năng lượng xanh, nâng cấp hệ thống nước…

M. Hà