Đại dịch Covid-19 thúc đẩy nhanh ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, tuy nhiên, cũng làm gia tăng hoạt động của tội phạm trên không gian mạng.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 1 với ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM (ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV) cho biết, 3 loại tội phạm đang tồn tại trên không gian mạng là: tội phạm lừa đảo, tội phạm là hacker tấn công các trang web cá nhân và tội phạm đánh cắp dữ liệu người dùng. Trong đó, loại tội phạm lừa đảo có dấu hiệu gia tăng và gây thiệt hại ngày càng lớn. Hiện đã có nhiều hình thức tuyên truyền, cảnh báo đối với loại tội phạm này nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Nói về phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ công an, cán bộ viện kiểm sát để gọi điện lừa đảo, ông Nguyễn Sỹ Quang cho biết, các cơ quan tố tụng không bao giờ làm việc với người dân qua điện thoại, nhưng vẫn có rất nhiều người bị lừa bởi thủ đoạn này của bọn tội phạm.

Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang có dấu hiệu gia tăng

Đối với doanh nghiệp có các hoạt động kinh doanh liên quan đến không gian mạng, ông Quang cho rằng, công tác bảo mật của doanh nghiệp vẫn còn rất thấp, một số doanh nghiệp thì coi nhẹ vấn đề bảo mật. Trình độ của tội phạm trên không gian mạng ngày càng cao trong khi đó các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Chính điều này tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ hoạt động.

Về việc đấu tranh đối với loại tội phạm này, hiện nay, chúng ta đã có Luật An ninh mạng nhưng quá trình đi vào thực tiễn thì luật phát sinh những bất cập, khó khăn. Chẳng hạn như vấn đề chứng cứ điện tử. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết thêm: “Chúng ta vừa chuẩn bị bay đi Nội Bài, bay đi Cam Ranh lập tức taxi nhảy vào điện thoại đưa đón ngay. Vì thông tin của chúng ta đã bị lộ lọt thông qua các doanh nghiệp bán thông tin. Bộ Công an đang chủ trì xây dựng nghị định bảo vệ thông tin người dùng. Nghị định này ra đời sẽ bảo vệ hiệu quả hiệu quả thông tin cá nhân và chống tội phạm mạng có hiệu quả”.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an TPHCM, đại dịch Covid-19 cũng làm gia tăng các loại tội phạm, trong đó, tội về cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm gần 80% trong cơ cấu các vụ án bị triệt phá trên địa bàn TPHCM thời gian qua. Do đó, lực lượng Công an TP ngoài tập trung đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ thì sẽ ưu tiên đánh mạnh 3 loại đối tượng này.

(Theo VOV)