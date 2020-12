Số tiền cho vay lãi nặng liên quan đến cha con Lê Thái Thiện rất lớn, còn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng, ủy quyền toàn phần quản lý, sử dụng, mua bán đất đai, tài sản do nhiều người khác đứng tên…

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phát đi thông báo việc đang thụ lý điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" có liên quan đến Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, sinh năm 1965 tại tỉnh Nam Định) và con trai là Lê Thái Phong (sinh năm 1992), cùng ngụ quốc lộ 51, ấp Song Vĩnh, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Số tiền cho vay lãi nặng liên quan đến cha con Lê Thái Thiện là rất lớn, ngoài ra còn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng, ủy quyền toàn phần quản lý, sử dụng, mua bán đất đai, tài sản do nhiều người khác đứng tên sở hữu…

Cho vay lãi tới 10,5%/tháng

Ngày 1-12-2020, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã tống đạt lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với Lê Thái Thiện và con trai Lê Thái Phong để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và rửa triền. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà người vay thế chấp được cất giấu trong căn biệt thự của Thiện. Tại biệt thự của Lê Thái Phong, khi phát hiện có Công an đến làm việc, Lê Thái Phong đã đóng chặt cửa, mang các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi đem đốt. Tuy nhiên cơ quan Công an đã kịp thời ập vào dập tắt ngay đám cháy, không để cho đối tượng này kịp phi tang tang vật. Ngoài ra còn thu giữ thêm 2 khẩu súng bắn đạn bi chưa rõ nguồn gốc.

Trước đó, cuối tháng 6-2020, Công an thị xã Phú Mỹ đã tiếp nhận đơn của ông Lưu Ngọc Tư, nguyên Chủ tịch Hội Doanh nghiệp (DN) trẻ huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ) tố cáo Lê Thái Thiện về hành vi cho vay lãi nặng và chiếm đoạt tài sản. Theo đó, cuối năm 2017, khi thị trường bất động sản sôi động, vợ chồng ông bàn nhau "lướt sóng". Tuy nhiên nếu mang thế chấp tài sản vay ngân hàng thì phải mất nhiều ngày hoàn tất thủ tục và như vậy thì cơ hội sẽ qua đi. Vì vậy, vợ chồng ông Tư quyết định tìm gặp Lê Thái Thiện để vay 8 tỷ đồng với lãi suất 0,35%/ngày, tương đương 10,5%/tháng. Vừa mua xong được ít ngày thì thị trường bất động sản "xì hơi", giá cả lao dốc khiến cho vợ chồng ông Tư không kịp trở tay.

Công an thị xã Phú Mỹ làm việc với Lê Thái Thiện.

Tháng 9-2018, qua nhiều lần trả cả vốn lẫn lãi nhưng khi ngồi lại với nhau để "chốt sổ", Lê Thái Thiện vẫn tính số tiền mà ông Tư phải trả lên đến 20 tỷ đồng. Mặc dù đang phải ôm cục nợ kếch xù với lãi suất "cắt cổ", nhưng hy vọng thị trường nhà đất đang nóng trở lại và may mắn sẽ kiếm được tiền trả hết nợ, ông Tư quyết định bước đi liều lĩnh bằng việc đề nghị được tiếp tục vay thêm 15 tỷ đồng cũng với lãi suất 0,35%/ngày tiếp tục đầu tư vào bất động sản. Sau khi xua quân đi kiểm tra tài sản, phát hiện ông Tư vẫn còn nhiều thửa đất lớn có giá trị nằm ở những vị trí đắc địa, ngay trong ngày, Thiện đã lập tức gọi ông Tư mang sổ đất đến thế chấp để nhận tiền.

Đầu năm 2020, sau vài kỳ không thể xoay được tiền trả lãi vì đất đai không bán được, kinh doanh các loại khác cũng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, ông Tư đã tìm gặp Thiện để xin khoanh nợ và trả dần sau đó, nhưng không được chấp nhận. Ngay sau đó, Thiện thông báo số tiền vốn chồng vốn, lãi gộp chồng lãi là 86 tỷ đồng buộc ông Tư phải trả ngay. Để có tiền trả nợ, ông Tư đề nghị ông Thiện mang 3 sổ đất mà ông thế chấp trước đó cùng ra ngân hàng thế chấp nhưng cũng không được chấp nhận. Không chịu nổi sức ép, vợ chồng ông Tư đành chấp nhận ký gán nợ khu đất rộng 12.000 m2 toạ lạc tại ấp 6 xã Tóc Tiên và một khu đất khác có diện tích 1.200m2 tọa lạc tại mặt tiền đường số 81, thị xã Phú Mỹ với tổng giá trị thực dao động từ 55-60 tỷ đồng nhưng bị ép giá miếng lớn là 21 tỷ đồng và miếng nhỏ là 14 tỷ đồng. Sau đó, thấy không thể dây dưa mãi với khoản nợ, vợ chồng ông Tư mang nốt thửa đất cuối cùng (dự định được giá sẽ bán trả cho các chủ nợ khác) có diện tích 27.000m2 nằm ngay mặt tiền đường 81, thuộc ấp 5 xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ với giá thị trường trên dưới trăm tỷ, nhưng cũng bị cha con Lê Thái Thiện ép xuống còn 51 tỷ đồng cùng quán cà phê Doanh nhân nằm trong Khu đô thị mới Phú Mỹ với giá 24 tỷ đồng.

Tưởng là đã thanh toán xong nợ bởi tính tổng cộng từ năm 2017 đến nay, ông Tư đã trả cho Thiện 21 tỷ đồng tiền mặt và 4 miếng đất rộng hàng chục nghìn mét vuông trị giá 110 tỷ đồng, nhưng vào ngày 22-2-2020, Lê Thái Thiện thông báo ông Tư vẫn còn nợ số tiền 18 tỷ đồng. Mặc dù không còn khả năng thanh toán, nhưng do sợ bị trả thù và làm liên lụy đến những người trong gia đình nên mãi đến tháng 6-2020, ông Tư quyết định làm đơn gửi lên Công an thị xã Phú Mỹ tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của cha con Thiện.

Lê Thái Phong.

Cũng trong giai đoạn này, Công an thị xã Phú Mỹ còn nhận được đơn tố cáo của vợ chồng ông T.Q.P. Trong đơn, ông P trình bày vào năm 2017 có vay của Lê Thái Thiện khoảng 16 tỷ đồng để đầu tư địa ốc với lãi xuất 0,35%/ngày và cứ 10 ngày đóng lãi một lần. Thời gian đầu, khi công việc kinh doanh thuận lợi nên việc trả lãi luôn đúng thời hạn, cuối năm 2018, khi làm ăn khó khăn thì vài tháng mới trả lãi được một lần. Lãi chồng lãi, lại bị Thiện liên tục đe doạ, gây sức ép buộc phải sang tên, uỷ quyền đất đai, ông P phải chạy đôn chạy đáo tìm nơi vay tiền với lãi suất thấp hơn để trả cho ông Thiện. Tuy nhiên khi chạy được tiền, ông P nhiều lần đến đàm phán để chuộc đất song không những không được chấp nhận mà còn bị Thiện gây sức ép buộc ông P phải ký giấy ủy quyền sang tên khu đất đã thế chấp.

Lê Thái Thiện là ai?

Theo điều tra, trước đây, ông Thiện từng có hoạt động cho vay lãi nặng, nhưng chủ yếu tại các khu chợ trên địa bàn. Thời điểm này, tất cả giao kèo, thỏa thuận vay và cho vay đều được thực hiện bằng miệng. Hằng ngày, Thiện giao cho đám đàn em là những đối tượng giang hồ đi thu tiền góp. Bất cứ tiểu thương nào chậm trả một ngày sẽ bị nhắc nhở, chậm 2 ngày sẽ bị hăm dọa và đến ngày thứ 3 thì đừng mong còn cơ hội buôn bán kiếm cơm nữa. Đến năm 2015, khi danh sách "khách hàng" lên tới hàng trăm, trong đó có không ít người kinh doanh lớn, thậm chí có cả chủ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đem đến nguồn lợi bất chính kếch xù thì cha con Lê Thái Thiện tập trung vào các "con mồi" lớn.

Kiểm tra, thu giữ các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của Lê Thái Thiện.

Để đối phó với cơ quan chức năng, bất cứ ai đến liên hệ vay tiền, cha con Thiện đều phát cho một mẫu giấy "Thỏa thuận vay tiền", nhưng người vay không được điền vào tấm giấy ấy mà phải tự viết tay trên một hoặc hai tờ giấy A4 khác trước khi ký tên, giao "sổ đỏ" đất thế chấp và nhận tiền. Thỏa thuận này cũng chỉ được lập có một bản rồi giao cho Thiện giữ và chỉ có bên vay ký tên chứ bên cho vay không ký, đồng thời lãi suất cũng được ghi chung chung là 0,35% mà không được phép ghi rõ là lãi ngày/tháng/năm. Cuối cùng, người vay tiền còn phải tự viết cam kết nếu không có khả năng thanh toán thì sẽ dùng chính lô/thửa đất mình đã thế chấp trước đó làm phương thức thanh toán…

Ngoài ra, nhằm che giấu hoạt động phi pháp của mình và "tiêu hóa" nguồn lợi bất chính ấy, cha con Thiện thành lập Công ty TNHH Thiện Phong, đặt trụ sở tại ấp Song Vĩnh, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ (lúc đó là huyện Tân Thành), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với chức năng kinh doanh khách sạn (cho thuê nhà nghỉ, lưu trú, phòng trọ), karaoke, nhà hàng, bán lẻ đồ uống, phục vụ tiệc cưới… Trong suốt thời gian dài, toàn bộ các loại hình kinh doanh dịch vụ của cha con Thiện gần như không hoạt động vì không có người sử dụng (theo người dân địa phương), nhưng vẫn được xuất rất nhiều loại hóa đơn, chứng từ với số tiền thu vào rất lớn.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ thông báo mời những bị hại và những ai có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến cung cấp thông tin để hoàn tất hồ sơ đưa vụ việc ra xử lý theo pháp luật trong thời gian sớm nhất.

(Theo Cảnh Sát Toàn Cầu)