Với thủ đoạn vay qua app, nếu khách vay trả tiền trả chậm một ngày sẽ bị phạt từ 2-5%, thậm chí bị gọi điện đe dọa, đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết tình hình tội phạm về cho vay lãi nặng đang diễn biến phức tạp, manh động, tinh vi, nhất là đòi nợ bằng thủ đoạn đánh đập, đe dọa con nợ, tạt chất bẩn vào nhà.



Theo đó, thời gian qua Công an quận Bình Tân đã tiếp nhận điều tra một số trường hợp nhóm thanh niên đến nhà dân đòi nợ và có hành vi đánh đập, đe dọa.

Công an Bình Tân cảnh báo thủ đoạn vay lãi nặng qua app. Ảnh: NT

Đơn cử, tối một ngày giữa tháng 6-2010, tại một số nhà trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, bà B. (63 tuổi) đang ở nhà thì có một nhóm thanh niên xông vào tìm con dâu bà để đòi nợ 200 triệu đồng.

Không tìm thấy con nợ, nhóm thanh niên bỏ đi nhưng sau đó quay trở lại với 50 tô bằng sử để bán bún và ném vào cửa kính trước nhà. Hậu quả của việc này là vỡ năm cửa chính và bốn cửa số đều băng kính trị giá 10 triệu đồng. Công an quận Bình Tân đã bắt khẩn cấp ba đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản.



Trước đó, Công an quận Bình Tân cũng điều tra một vụ hành hung con nợ ở phường Bình Hưng Hòa A. Trong vụ này, một thanh niên đến gặp anh H. để đòi 100 triệu đồng. Sau đó hai bên có mâu thuẫn, thanh niên bỏ đi rồi quay lại với hai đồng bọn dùng cây gỗ, cây sắt vuông xông vào đánh thương tích con nợ phải cấp cứu ở bệnh viện.



Qua tổng hợp Công an quận Bình Tân xác định năm thủ đoạn của nhóm cho vay lãi nặng, như sau:



- Người cho vay lãi nặng thường hoạt động băng nhóm, thông qua đàn em phần lớn là người có tiền án, tiền sự, không có việc làm để cho vay và đòi nợ.

- Nhóm cho vay lãi nặng phát từ rơi, dán quảng cáo tại các ngã tư, chợ, nơi đông người, hoặc dán quảng cáo tại các trụ điện, nơi công cộng,…

- Thông qua facebook, zalo,… các nhóm này đăng các bài, tin cho vay dưới hình thức vay tín dụng chỉ cần CMND, hộ khẩu, giấy đăng ký xe và giải ngân nhanh.

Nhóm cho vay lãi nặng ở quận Bình Tân bị công an xử lý. Ảnh: CA

- Hình thức mới của việc cho vay lãi nặng là cho vay qua ứng dụng (app) trên điện thoại di động như: “vaytocdo”, “moreloan”, “VD online”.

Khi vay qua các ứng dụng này người vay chỉ nhận được khoản tiền ít hơn số tiền đã vay, số tiền bị trừ gọi là phí dịch vụ, phí làm hồ sơ. Trong vòng 7-8 ngày, người vay phải trả số tiền gốc và tiền lời, nếu khách vay tiền trả chậm một ngày sẽ bị phạt từ 2-5%, thậm chí bị gọi điện đe dọa, đăng tin xấu, sai sự thật trên mạng xã hội làm mất uy tín của người vay.



- Khi con nợ chậm trễ hoặc không có khả năng chi trả, thì cho đàn em đến đe dọa, đánh đập, tạt sơn, chất bẩn vào nhà nạn nhân, người thân nạn nhân để uy hiếp.



Công an quận Bình Tân khuyến cáo người dân tuyệt đối không vay tiền của người cho vay lãi nặng. Trường hợp khó khăn về tài chính thì trước tiên nên trao đổi với người thân để nhờ giúp đỡ hoặc trường hợp cần vay tiền thì nên đến vay tại các ngân hàng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ.



Đối với các hộ dân khó khăn, có nhu cầu vay vốn thì liên hệ với chính quyền địa phương để được hỗ trợ vay từ các ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ người nghèo.



Khi người dân bị đe dọa bằng các hành vi như gọi điện thoại, nhắn tin, tạt sơn, chất bẩn vào nhà, hay đập phá tài sản, đánh đập, hành hung thì báo cho công an phường gần nhất.



Người dân cũng có thể gọi cho Công an quận Bình Tân qua số số điện thoại 028.3756.0128. Hay báo trực tiếp cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội qua số 028.3877.1888.

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không nên vay tiền qua các app được quảng cáo trên Internet, các trang mạng xã hội (Facebook, Youtube). Khi phát hiện những app cho vay tiền có dấu hiệu nghi vấn cho vay lãi nặng, người dân liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (qua số điện thoại 0693187200) để cung cấp thông tin.

(Theo Pháp Luật TP.HCM)