Liên tiếp trong thời gian vừa qua, hàng loạt đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng đã bị lực lượng công an đấu tranh, bóc gỡ.

Có thể nói, càng ngày thủ đoạn của các đối tượng điều hành các đường dây này càng trở nên tinh vi, biến tướng khó lường và trong các chuyên án gần đây, Cục Cảnh sát hình sự đã nhận diện thủ đoạn mới của loại tội phạm này đó là: Núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính, sử dụng đồng tiền kỹ thuật số để tham gia đặt cược.

“Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”,“đầu tư là chắc thắng”…lời mời hấp dẫn đã thu hút hàng nghìn người tham gia vào đường dây đánh bạc này. Để tham gia, người chơi phải nộp tiền Việt để mua tiền ảo trên website, do các đối tượng chỉ định, để được cấp mã code vào hệ thống.

Sử dụng tiền kỹ thuật số tham gia cá cược trên không gian mạng do các đối tượng thiệt lập có đường link với nước ngoài. Hình thành ổ nhóm hình chóp có đối tượng cầm đầu và cấp dưới, đối tượng cấp dưới thì không biết được những người ở phía trên mình.

Các đối tượng cầm đầu còn tuyển dụng các tuyến dưới, có nhiệm vụ marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các người tham gia đặt cược. Ngoài việc quảng cáo website trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo, youtube..thì các đối tượng còn tổ chức các sự kiện, mở các buổi hội thảo để giới thiệu. Chi trả hoa hồng cao cho môi giới khi giới thiệu được người mới tham gia.

Nhiều người cứ nghĩ rằng đây là hình thức đầu tư tài chính. Nhưng thực chất từ việc đầu tư tiền Việt sang chuyển qua tiền kỹ thuật số, sau đó chuyển sang ví game trên trang mạng này và cuối cùng là thực hiện việc đánh bạc.

Qua thực tế đấu tranh, triệt phá hàng loạt đường dây, ổ nhóm cờ bạc trực tuyến, cơ quan công an khẳng định, các đối tượng là ông trùm đường dây cờ bạc hoàn toàn có thể can thiệp và điều chỉnh kết quả Thắng – thua theo ý muốn của chúng. Đây chính là lý do đẩy nhiều người tham gia cờ bạc trực tuyến đều rơi vào trạng khuynh gia bại sản.

Trước những biến tướng khó lường và thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm cờ bạc trên không gian mạng người dân cần nâng cao cảnh giác. Bởi khi đã sập bẫy và tham gia vào các đường dây này người chơi vừa mất tiền vừa vướng vào vòng lao lý.

