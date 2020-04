Nhiều đại gia Việt dù đang khốn khổ với dịch bệnh lại dính những tin đồn như vận đen 'trên trời giáng xuống' khiến cho mọi việc thêm rắc rối thêm đáng có.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa có công văn gửi UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM đính chính về thông tin cổ phiếu HBC của Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ - ông Lê Viết Hải sẽ bị bán giải chấp.

Theo HBC, không có chuyện Chủ tịch Lê Viết Hải bị bán giải chấp cổ phiếu. Doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam khẳng định thông tin cổ phiếu của ông Hải bị bán giải chấp sẽ không xảy ra như một số thông tin đã đưa.

Trên thực tế, đại dịch Covid-19 đang gây thiệt hại rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam, nền kinh tế toàn cầu cũng như tình hình kinh doanh của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Tuy nhiên, theo HCB, HĐQT Tập đoàn đã đưa ra những giải pháp ứng phó với khủng hoảng nhằm kiểm soát tốt nhất các tác động tiêu cực của đại dịch toàn cầu ngay trong các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tập đoàn Hòa Bình đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HBC đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ thông qua phương thức khớp giao dịch khớp lệnh với thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 03/04 - 02/05/2020.

Trước đó, có CTCK đã ra thông báo bán giải chấp cổ phiếu HBC của ông Hải trong bối cảnh cổ phiếu này giảm sâu khoảng 57% trong vòng 6 tháng qua, từ mức 14.000 đồng/cp xuống còn 6.000 đồng/cp hôm 31/3, vùng đáy 4 năm.

Sau thông tin từ HBC, cổ phiếu này đã tăng trần trở lại lên mức 6.400 đồng/cp.

Không chỉ ông Hải, nhiều đại gia Việt dù đang khốn khổ với dịch bệnh lại dính những tin đồn như vận đen 'trên trời giáng xuống'.

Gần đây, tin đồn về bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo của các doanh nghiệp khá nhiều. Tập đoàn Hoà Phát cũng vừa lên tiếng tin đồn Vietcombank giải chấp 100 triệu cổ phiếu của ông Trần Đình Long trong bối cảnh hầu hết các cổ phiếu giảm giá mạnh.

Lãnh đạo Hoà Phát cho biết hợp đồng vay trung dài hạn giữa Hoà Phát và Vietcombank đã có tài sản đảm bảo. Việc thế chấp 100 triệu cổ phiếu của ông Trần Đình Long chỉ là bổ sung thêm làm tài sản đảm bảo cho khoản vay chứ không phải dùng 100 triệu cổ phiếu này để mua cổ phiếu, vì vậy không có việc Vietcombank bán số cổ phiếu này khi giá cổ phiếu đi xuống.

Trước đó, trên thị trường cũng có thông tin về việc CTCK bán giải chấp cổ phiếu LDG với cá nhân ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG (LDG). Số lượng bán giải chấp hơn 2,5 triệu cổ phiếu, thời gian thực hiện từ ngày 31/3.

Doanh nghiệp của ông Lê Viết Hải là một trong các đại gia hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng. Nhưng trong vài năm gần đây, doanh nghiệp này cũng như ông Hải liên tục dính các tin đồn không đáng có gây ảnh hưởng đến hoạt động và giá cổ phiếu.

Doanh nghiệp ông Lê Viết Hải đang mua vào 10 triệu cổ phiếu quỹ.

Trong năm 2019, doanh nghiệp của ông Lê Viết Hải chịu khá nhiều áp lực, cho dù đối thủ cạnh tranh số 1 trong ngành xây dựng Coteccons (CTD) cũng suy yếu. Tập đoàn Hòa Bình cân bằng lại tình hình tài chính bằng phương án huy động 50 triệu USD (gần 1,2 ngàn tỷ đồng) từ trái phiếu chuyển đổi cho mục đích thanh toán nợ ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động cuối năm và đầu tư vào các dự án nước ngoài.

Cũng trong năm qua, khi Coteccons, HBC của ông Hải đã thu hút được nhóm quỹ đầu tư Korea Investment Management Co., Ltd (KIM) trở thành cổ đông lớn tại HBC, sau khi quỹ này bán mạnh cổ phiếu CTD. Theo đó, các quỹ do KIM quản lý đã mua thêm hơn 1 triệu cổ phiếu HBC, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 11,79 triệu đơn vị, tương ứng 5,11%.

Thị trường chứng khoán (TTCK) nghỉ phiên giao dịch ngày 2/4, ngày giỗ Tổ Hùng vương. Trong phiên trước đó, chỉ số VN-Index đã tăng mạnh nhờ lực cầu bắt đáy và những điểm sáng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/4, VN-Index tăng 17,7 điểm lên 680,23 điểm; HNX-Index tăng 2,98 điểm lên 95,61 điểm. Upcom-Index tăng 0,98 điểm lên 48,63 điểm. Thanh khoản đạt 4,1 ngàn tỷ đồng.

