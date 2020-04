Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/4 diễn biến theo xu hướng đồng USD tăng khá mạnh so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt do giới đầu tư tìm đến đồng bạc xanh giữa lúc thế giới biến động mạnh, giá dầu rơi tự do, chứng khoán giảm.