Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố thông tin, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho MSB tăng vốn điều lệ thêm 3.525 tỷ đồng từ mức hiện tại lên 15.275 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, MSB sẽ phát hành thêm 352,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30% cho cổ đông hiện hữu và nâng tổng số lượng lưu hành lên gần 1,53 tỷ cổ phiếu. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận để lại tính đến cuối năm 2020 sau khi đã trích lập đủ các khoản, các quỹ theo quy định pháp luật.

Trước đó, trong năm 2020, MSB công bố lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể dùng để chia cổ tức đạt gần 4,8 nghìn tỷ đồng.

MSB gần đây ghi nhận hoạt động kinh doanh tốt, với lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ trong quý II tăng đột biến gấp 10 lần so với cùng kỳ lên hơn 2 nghìn tỷ đồng nhờ hoạt động uỷ thác và đại lý, có thể là một phần phí trả trước từ ký kết bancassurance độc quyền. Trong quý II, lợi nhuận trước thuế của MBS gấp 2,9 lần so với cùng kỳ lên gần 2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, MSB đạt hơn 3,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cổ phiếu MSB niêm yết trên HSX từ cuối tháng 12/2020 với mức gia đóng cửa phiên đầu tiên ở mức 17.000 đồng. MSB đã tăng trên 50% kể từ đầu năm tới nay, đóng cửa ngày 6/9 tại 28.900 đồng/cp.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam trước đó có tên thương mại là Maritime Bank nhưng đã được đổi thành MSB từ đầu 2019. Ngân hàng này hiện còn cổ đông lớn là VNPT nắm giữ hơn 6%.

Trong tháng 8, MSB ghi nhận sự xuất hiện nhóm đầu tư lớn đổ vốn vào ngân hàng này. CTCP May - Diêm Sài Gòn đã mua 6,3 triệu cổ phiếu MSB và nâng sở hữu lên gần 36,7 triệu đơn vị, tương đương 3,12%. Bốn doanh nghiệp liên quan đến Công ty May - Diêm Sài Gòn đang nắm giữ cổ phiếu MSB là CTCP Sông Hồng, CTCP Đầu tư Tiến An, CTCP Đầu tư Phát triển Hà Tây và CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam.

Báo cáo của HOSE cho thấy, sau giao dịch, nhóm cổ đông liên quan và CTCP May - Diêm Sài Gòn đã nâng tổng sở hữu tại MSB từ 5,37% lên 8,49% với gần 99,8 triệu cổ phiếu.

Ông Trần Anh Tuấn hiện là Chủ tịch Hội đồng MaritimeBank nhiệm kỳ I (2012-2016) và giờ đang là chủ tịch nhiệm kỳ II. Vợ ông Tuấn là một nữ doanh nhân nổi tiếng - bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường giữ vai trò Chủ tịch Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của VID Group.

VID Group là một trong những nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp có quy mô và đang là chủ đầu tư và quản lý của 9 khu công nghiệp lớn ở miền Bắc như Quang Minh, Hà Nội - Đài Tư, Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội); Tân Trường, Phúc Điền, Nam Sách (Hải Dương); Minh Quang, Cụm Công nghiệp Lifan (Hưng Yên) và Đồng Văn II (Hà Nam)… Từ năm 2007, VID Group mở rộng sang lĩnh vực đầu tư tài chính, ngân hàng và trở thành cổ đông của Maritime Bank. Ngoài ra, bà Hường cũng được biết đến là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TNG Holdings.

