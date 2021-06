Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động ngày 23-6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, xác nhận bộ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các tỉnh, thành thường xuyên kiểm tra, giám sát các sàn ngoại hối, sàn vàng ảo. Qua đó, trong trường hợp xác định sàn ngoại hối, sàn vàng ảo trái pháp luật, cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm.



Thủ đoạn "đánh cháy" tài khoản Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội, hiện nay thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là "chơi Forex". Nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỉ đồng). Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền... Công an TP HCM cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những chiêu trò của sàn Fxtradingmarkets và Lion Teams. Sàn Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và đặt máy chủ tại Mỹ. Người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên. Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới. Nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets. Để che giấu hành vi, các băng nhóm đăng ký ẩn danh và có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.