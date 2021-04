Vào mùa ĐHCĐ, các ngân hàng tự tin với kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng thêm vài nghìn tỷ đồng trong năm 2021. Nhiều ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng kỷ lục đến 30 - 50%.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên để thông qua kế hoạch tăng trưởng 32% lợi nhuận trước thuế trong năm nay so với năm 2020, tương đương khoảng 5.800 tỷ đồng.

Dù có tốc độ tăng khá lớn nhưng đây là một kế hoạch lợi nhuận được cho là phù hợp, không quá cao, trong bối cảnh của nền kinh tế vẫn chịu nhiều thách thức từ dịch bệnh Covid-19. Nó phù hợp với chính sách điều hành, các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Bên cạnh đó, TPBank của anh em ông Đỗ Minh Phú, Đỗ Anh Tú cũng đặt kế hoạch tổng tài sản tới ngày 31/12/2021 dự kiến đạt 250.000 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm nay. Tổng huy động dự kiến đạt 221.893 tỷ đồng, tăng 20%. Trong đó, tiền gửi khách hàng và phát hành giầy tờ có giá ước đạt 172.010 tỷ đồng, tiền gửi và vay của tổ chức tín dụng khác ước đạt 49.883 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng ở mức 20% và 22%.

Năm 2021 TPBank sẽ đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số sang giai đoạn “Sáng tạo số”, chú trọng xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, các nền tảng, các ứng dụng cần thiết và chuyên biệt. Chính nhờ chiến lược số với sản phẩm là hệ thống LiveBank chứng tơ ưu việt trong Covid-19, TPBank đã có lượng khách hàng mở mới tài khoản và thẻ tăng gấp 4 lần, số dư CASA tăng gấp 5 lần và thời gian phục vụ khách hàng giảm từ 40-60% trong năm 2020

Cổ phiếu ngân hàng đang hấp dẫn nhiều nhà đầu tư.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng tài sản của TPBank tăng 22,38% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 216 nghìn tỷ đồng. Tính đến 31/3/2021, dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt hơn 138 nghìn tỷ, tăng 24,36% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động đạt xấp xỉ 2.800 tỷ đồng, tăng 15,17% so với quý I/2020. Trong quý I, ngân hàng ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.422 tỷ đồng, tăng 40,87% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, ĐHCĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) vừa thông qua kế hoạch lợi nhuận 2021 cao nhất đạt 6.100 tỷ đồng nếu ngân hàng hoàn thành tăng vốn trong quý III. Trường hợp hoàn thành trong quý IV, lợi nhuận dự kiến là 5.828 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt - Viet Capital Bank (BVB) đặt mục tiêu tăng trưởng 44% lợi nhuận trong năm 2021. Trong năm 2020, Ngân hàng Bản Việt ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 27,4% lên 201 tỷ đồng. B

Năm 2021, ông lớn Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận từ 10-20% và tín dụng tăng 8-11%.

MBBank đưa ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 25-30% so với năm 2020 lên hơn 14.600 tỷ đồng. Trong khi đó, OCB dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 15%, đạt 5.560 tỷ đồng…

Với những diễn biến kinh doanh tích cực trong 2020, trong thời gian gần đây cổ phiếu nhiều ngân hàng tăng mạnh. TPBank tăng từ mức 18.000 đồng hồi tháng 11/2020 lên mức 28.000 đồng/cp như hiện tại. Cổ phiếu SHB tăng gấp đôi trong vòng 3 tháng. MBB tăng gần gấp đôi trong vòng 6 tháng.

Với kế hoạch lợi nhuận 2021 khá ấn tượng, cổ phiếu ngành ngân hàng được dự báo sẽ vượt trội so với thị trường chung.



M. Hà