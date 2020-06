USD tăng khi các nhà đầu tư lo ngại ảnh hưởng của Covid-19 tác động tiêu cực lâu dài tới nền kinh tế.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giao dịch ở mức 96,743 tăng 0,03%.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói với CNBC rằng Mỹ không thể đóng cửa nền kinh tế một lần nữa. Các chuyên gia kinh tế ước tính tỷ lệ thất nghiệp ở mức 13,4% trong quý II/2020, thấp hơn 2,7% so với kết quả khảo sát hồi tháng 5/2020. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp trong quý IV/2020 sẽ là 9,5%. Đến cuối năm 2021, các chuyên gia ước tính tỷ lệ thất nghiệp còn 7%.

Về tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), các nhà kinh tế ước tính nền kinh tế Mỹ sẽ giảm 5,7% trong năm 2020, sau đó sẽ tăng 4% trong năm 2021 và tăng 2,8% trong năm 2022.

Tỷ giá ngoại tệ

Dự báo trên phản ánh sự phục hồi từng bước của kinh tế Mỹ, trùng với đánh giá của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra hồi tuần trước rằng nền kinh tế Mỹ đang rơi vào suy thoái trầm trọng, và đòi hỏi sự hỗ trợ tài khóa và tiền tệ mạnh mẽ.

Trước đó, nhằm giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đối với kinh tế Mỹ, Fed đã hạ lãi suất cơ bản xuống mức gần bằng 0%, đồng thời tung ra hàng nghìn tỷ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Trong khi đó tại Anh, Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS), tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế Anh trong tháng Tư đã giảm 20,4% so với tháng trước, mức cao nhất kể từ khi chỉ số này được theo dõi vào năm 1997, sau khi đã giảm 5,8% trong tháng Ba.

Ông Jonathan Athow, quan chức cấp cao của ONS, cho biết “tỷ lệ sụt giảm GDP trong tháng Tư là lớn nhất mà Anh từng thấy, lớn gấp ba lần so với tháng trước và gần 10 lần so với mức suy giảm mạnh nhất trước COVID-19. Đến tháng Tư, nền kinh tế đã nhỏ hơn khoảng 25% so với hồi tháng Hai”.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.222 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 đồng (không đổi).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.140 đồng (mua) và 23.320 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.140 đồng/USD và 23.320 đồng/USD. Vietinbank: 23.120 đồng/USD và 23.300 đồng/USD. ACB: 23.150 đồng/USD và 23.300 đồng/USD.

Đông Sơn