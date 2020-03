Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/3 diễn biến theo xu hướng đồng USD chịu áp lực giảm trong khi đồng Nhân dân tệ tăng mạnh. Giới đầu tư chờ đợi gói kích thích kinh tế khổng lồ sẽ được quốc hội Mỹ thông qua.

Ngày 25/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.250 đồng (giảm 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.650 đồng (giảm 258 đồng).

Đầu giờ sáng 25/3, đa số các ngân hàng thương mại giảm mạnh tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.590 đồng (mua) và 23.750 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết ở mức: 23.500 đồng (mua) và 23.660 đồng (bán). Vietinbank: 23.505 đồng (mua) và 23.665 đồng (bán). BIDV: 23.490 đồng (mua) và 23.650 đồng (bán). ACB: 23.510 đồng (mua) và 23.650 đồng (bán).

Đầu phiên giao dịch ngày 25/3 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 101,71 điểm.

Đầu giờ sáng, đồng USD chịu áp lực giảm trong khi đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc tăng mạnh. Giới đầu tư chờ đợi gói kích thích kinh tế khổng lồ sẽ được quốc hội của nước Mỹ thông qua.

Nhiều nhà đầu tư tin tưởng gói hỗ trợ vốn 4 ngàn tỷ USD để giúp doanh nghiệp đối phó dịch Covid-19 sẽ sớm được thông qua. Và nếu dòng tiền ngàn tỷ này vào thị trường thì đồng USD sẽ theo chiều hướng đi xuống.

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng vừa tung ra một kế hoạch giải cứu chưa từng có: một chương trình nới lỏng định lượng không giới hạn.

Theo đó, Fed sẽ mua trái phiếu và chứng khoán có tài sản đảm bảo với khối lượng không giới hạn để bơm tiền vào nền kinh tế và thiết lập các chương trình cho vay khối lượng lớn để đảm bảo dòng chảy tín dụng thông suốt tới các doanh nghiệp và các chính quyền địa phương trong bối cảnh dịch Covid-19 lan mạnh.

Trước đó, Fed cũng đã có một cú đảo chiều chính sách gây sốc: trong vòng hơn 1 tuần đã hạ lãi suất 150 điểm phần trăm từ mức 1,5-1,75% xuống còn 0-0,25% nhằm bơm thêm tiền vào vực dậy nền kinh tế.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD chịu áp lực giảm.

Trong nước, đồng USD cũng chịu áp lực giảm sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bắt đầu có động thái can thiệp, bán USD rẻ hơn các ngân hàng.

Theo đó, chiều 24/3, NHNN công bố tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch bán ra ở mức 23.650 đồng, giảm 257 đồng so với buổi sáng. Đây là lý do khiến giá USD ở các NHTM và trên thị trường tự do cũng giảm theo nhanh.

Trên thị trường trong nước phiên giao dịch 24/3, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.500 đồng/USD và 23.650 đồng/USD.

Tới cuối phiên 24/3, BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.500 đồng/USD và 23.660 đồng/USD. Vietcombank: 23.490 đồng/USD và 23.650 đồng/USD. Vietinbank: 23.505 đồng/USD và 23.655 đồng/USD. ACB: 23.500 đồng/USD và 23.650 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 24/3, tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.158 đồng (mua) và 26.177 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 27.052 đồng (mua) và 27.899 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 210,0 đồng và bán ra ở mức 219,9 đồng. Nhân dân tệ: ở mức 3.298 đồng và bán ra ở mức 3.402 đồng.

V. Minh