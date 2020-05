Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/5 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới tăng điểm trong bối cảnh đồng Nhân dân tệ tụt giảm sau khi Trung Quốc áp dụng chính sách mới.

Đầu phiên giao dịch ngày 26/5 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,82 điểm.

Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng điểm trong bối cảnh đồng Nhân dân tệ tụt giảm sau khi Trung Quốc áp dụng chính sách mới.

Đồng USD tăng sau Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) hôm 25/5 hạ tỷ giá tham chiếu chính thức của đồng nhân dân tệ (NDT) xuống mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. PBoC đặt tỷ giá tham chiếu ở mức 7,1209 NDT đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 28/2/2008.

Đồng NDT giảm còn do giới đầu tư bán tháo đồng tiền này sau khi Trung Quốc đề xuất áp luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong để ứng phó với bất ổn chính trị tại đặc khu này. Theo đó, dự luật này nếu được ban hành sẽ cấm Hồng Kông ly khai và cấm sự can thiệp từ bên ngoài đối với Hồng Kông. Dự thảo Nghị quyết nói trên không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận Hồng Kông, mà còn gây phản ứng mạnh mẽ từ Mỹ.

Đồng euro cũng chịu áp lực giảm giá sau khi có những thông tin cho thấy nền kinh tế lớn nhất EU - nước Đức đã suy thoái trong quý 1 với GDP giảm 2,2%.

Đồng bạc xanh tăng dòn do khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất xuống mức âm tạm thời được loại trừ và lãi suất thực cũng sẽ không giảm thêm.

Trên thị trường trong nước phiên giao dịch 25/5, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.210 đồng/USD và 23.390 đồng/USD.

Tới cuối phiên 25/5, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.210 đồng/USD và 23.390 đồng/USD. Vietinbank: 23.204 đồng/USD và 23.384 đồng/USD. ACB: 23.230 đồng/USD và 23.380 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 25/5, tỷ giá Euro đứng ở mức: 24.982 đồng (mua) và 25.994 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 27.942 đồng (mua) và 28.817 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 212,2 đồng và bán ra ở mức 219,1 đồng. Nhân dân tệ: ở mức 3.231 đồng và bán ra ở mức 3.332 đồng.

