Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/5 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới quay đầu giảm nhanh sau khi chứng khoán Hong Kong tăng mạnh trở lại và giới đầu tư Mỹ lạc quan về tiến trình thử nghiệm vaccine Covid-19.

Đầu phiên giao dịch ngày 27/5 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,11 điểm.

Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường quốc tế quay đầu giảm nhanh sau khi chứng khoán Hong Kong tăng mạnh trở lại và giới đầu tư Mỹ lạc quan về tiến trình thử nghiệm vaccine Covid-19.

Đồng bạc xanh giảm sâu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt do nhu cầu trú ẩn an toàn bằng USD thu hẹp khi tiến trình thử nghiệm vaccine Covid-19 có tín hiệu tích cực và nhiều quốc gia mở cửa trở lại nền kinh tế sau thời gian dài chống dịch.

Theo đó, công ty công nghệ sinh học Mỹ Novavax đang bắt đầu thử nghiệm vắcxin phòng virus SARS-CoV-2 trên người ở Australia và sẽ có kết quả giai đoạn 1 trong tháng 7, trước khi các thử nghiệm giai đoạn 2 ở một số quốc gia, trong đó có Mỹ.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD giảm.

Giới đầu tư chứng khoán lạc quan hơn sau khi Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp cho 5 thành phố/tỉnh còn lại, bao gồm Tokyo.

Tuy nhiên, số lượng các trường hợp nhiễm Covid-19 vẫn tiếp tục tăng lên ở nhiều nước như Brazil, Chile, Nga… và quan hệ Mỹ-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng khiến nhu cầu trú ẩn an toàn, trong đó có USD vẫn còn.

Bên cạnh đó, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc suy yếu cũng là yếu tố giúp USD không giảm mạnh.

Trên thị trường trong nước phiên giao dịch 26/5, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.230 đồng/USD và 23.410 đồng/USD.

Tới cuối phiên 26/5, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.230 đồng/USD và 23.410 đồng/USD. Vietinbank: 23.233 đồng/USD và 23.413 đồng/USD. ACB: 23.250 đồng/USD và 23.400 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 26/5, tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.052 đồng (mua) và 26.066 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 28.025 đồng (mua) và 28.904 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 211,1 đồng và bán ra ở mức 219,7 đồng. Nhân dân tệ: ở mức 3.236 đồng và bán ra ở mức 3.338 đồng.

V. Minh