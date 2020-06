Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/6 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới tăng trở lại do giới đầu tư tìm đến các loại tài sản an toàn, trong đó có vàng và đồng bạc xanh.

Đầu phiên giao dịch ngày 30/6 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,55 điểm.

Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng trở lại do giới đầu tư tìm đến các loại tài sản an toàn, trong đó có vàng và đồng bạc xanh.

Các loại tài sản an toàn được ưa chuộng hơn sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra dự báo rằng, đại dịch Covid-19 sẽ đẩy các nền kinh tế vào một đợt suy thoái trầm trọng, ước tính thiệt hại lên tới 12 nghìn tỷ USD.

Đồng USD tăng nhanh trở lại so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác bất chấp tình hình dịch bệnh tại Covid-19 diễn biến xấu đi. Số người nhiễm tăng vọt tại nhiều bang. Một số bang buộc phải ngừng lộ trình nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Nhìn chung giới đầu tư lo ngại về triển vọng phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, đồng USD vẫn được coi là một loại tài sản an toàn. Nhiều người cũng đặt cược vào khả năng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ có các biện pháp kích thích tiếp theo khi họ điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện hôm thứ Ba.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD tăng trở lại.

Nhiều đánh giá cho rằng, Quốc hội Mỹ và Fed sẽ sẵn lòng nói đến gói kích thích mới.

Trong khi đó, đồng bảng Anh giảm nhanh cho dù các cuộc đàm phán thương mại tự do giữa Anh và EU dự kiến sẽ khởi động lại trong tuần này tại Brussels. GBP trở thành một trong những đồng tiền kém hiệu quả nhất trong nhóm ngoại hối G10. Đồng bảng Anh đã chạm mức thấp trong một tháng vào thứ Sáu và đã giảm 0,7% so so với cả đồng đô la Mỹ và đồng tiền chung trong tuần trước.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 29/6, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.115 đồng/USD và 23.295 đồng/USD.

Tới cuối phiên 29/6, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.115 đồng/USD và 23.295 đồng/USD. Vietinbank: 23.117 đồng/USD và 23.297 đồng/USD. ACB: 23.130 đồng/USD và 23.280 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 29/6, tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.460 đồng (mua) và 26.758 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 28.264 đồng (mua) và 29.150 (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 211,4 đồng (mua vào) và 219,3 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.245 đồng và bán ra ở mức 3.348 đồng.

